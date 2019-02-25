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Спортсмены и гости Кубка мира по фристайлу высоко оценили организацию турнира

Соревнования по ски-кроссу будут проходить на Южном Урале вплоть до 2022 года.
сегодня в 15:22
  |  Спорт

Уже традиционный для Челябинской области Кубок мира FIS по фристайлу прошел в эти выходные, 23 и 24 февраля, на территории горнолыжного курорта «Солнечная долина». Сильнейшие ски-кроссмены мира два дня выявляли будущих обладателей короны южноуральских соревнований. В итоге победа досталась французу Бастиану Мидолю и швейцарке Фанни Смит.

Все, начиная от спортсменов и заканчивая простыми болельщиками, высоко оценили организацию мероприятия. Как призналась победительница соревнований в женском зачете Фанни Смит, этап, пройденный на Южном Урале, можно смело назвать лучшим из всего календаря.

Мне нравится эта трасса, и в принципе вся атмосфера, количество болельщиков и то, как они нас поддерживают, мне очень импонирует, я бы сказала, что это очень интересная трасса, на ней интересно соревноваться. По крайней мере в этом году это лучший этап, потому что тут отличная атмосфера, много людей, музыка — это все создает ощущение лучшего этапа, поэтому, по моему мнению, это лучший этап. — рассказала сайту «Первый областной» Фанни Смит.

Высокую оценку организаторам дал и президент федерации фристайла России Алексей Курашов. Кроме того, функционер объяснил, почему именно Челябинская область принимает соревнования такого высокого уровня.

В Челябинской области есть горы. Не в каждом регионе России есть горы, на которых можно проводить соревнования по лыжному фристайлу. Более того, в Челябинской области есть колоссальные традиции лыжного фристайла и вообще горнолыжного спорта, поэтому, в принципе, Челябинскую область можно назвать опорным регионом, где фристайл является базовым видом спорта, где есть школы по фристайлу, тренеры, спортсмены, поэтому Челябинская область является одним из мест проведения мировых турниров по фристайлу. — отметил Алексей Курашов.

Уже известно, что Кубок мира будет проводиться в «Солнечной долине» вплоть до 2022 года перед Днем защитника Отечества. По словам Алексея Курашова, все ведущие фристайлеры мира уже знают, что в 20-х числах февраля они едут в Россию, на Южный Урал.

Уже иностранцы знают, что в 20-х числах февраля они приезжают на Южный Урал, в Россию, получать российское гостеприимство, и так должно у нас продлиться до 2022 года. Я считаю, это абсолютно правильно решение, поскольку за последние два года, в международном фристайльном сообществе Южный Урал стал на слуху, и все знают, что в Челябинской области проходят соревнования самого высокого уровня, потому что соревнования здесь, по мнению FIS, признаны лучшими из всего календаря этапов по ски-кроссу. — рассказал сайту «Первый областной» президент федерации фристайла России Алексей Курашов.

Это подтвердил и вице-губернатор Евгений Редин, который также заметил, что включение Челябинской области в календарь FIS является важным показателем, поскольку не многие международные соревнования проводятся на территории России.

Мы в Челябинской области одни из единственных в мире в календаре всех международных федераций по многим видам спорта, которые на своей территории принимают такого уровня соревнования. Это, на самом деле, большая честь. Это, во-первых, репутационная история, имидж нашего региона, нашей страны. Обратите внимание, все спортсмены, которые здесь присутствуют, — это мировая элита, они по прибытии к себе обязательно будут рассказывать, где они были, в каком месте выступали, как принимали. Но те короны, которыми коронуются победители мужской и женской части, — это единственная и уникальная ситуация из всех этапов кубка мира по данному виду спорта. Данное действие оно вообще очень востребовано на уровне международной федерации. Ну и очень важно, что подобное соревнование — это популяризация вида спорта, здорового образа жизни. Посмотрите, какая прекрасная атмосфера, свежий воздух, белый снег, хорошие слоны, шикарная инфраструктура, где можно провести время, как взрослым, так и детям. За такими мероприятиями будущее развитие всех видов спорта. — рассказал сайту «Первый областной» вице-губернатор Евгений Редин.

Кроме того, по словам Евгения Редина важно то, что Кубок мира популяризирует спорт и здоровый образ жизни. Атмосферу и инфраструктуру «Солнечной долины» Евгений Редин назвал не иначе как «шикарными». Вице-губернатор уверен, что именно за такими мероприятиями и стоит развитие всех видов спорта.

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