Россия подаст заявку на проведение в Челябинске чемпионата Европы по боксу

Состязание должно пройти в 2021 году.

Глава Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с генеральным секретарем Федерации бокса России Умаром Кремлевым вчера, 24 августа, в Челябинске. На ней Умар Кремлев вручил благодарственное письмо за организацию Международного дня бокса в Челябинске Алексею Текслеру.



«Южный Урал славен традициями бокса, наши бойцы становились призерами Олимпийских игр, были чемпионами мира, Европы. Это очень популярный вид спорта. Челябинская область готова сотрудничать с Федерацией бокса России», — подчеркнул Алексей Текслер.

Во время встречи Умар Кремлев предложил провести в Челябинске финал Всероссийской Спартакиады в 2020 году, а во время проведения саммитов ШОС и БРИКС организовать боксерский матч.

Также, было принято решение, что Россия подаст заявку на проведение в Челябинске чемпионата Европы по боксы, который состоится в 2021 году.