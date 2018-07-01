/ Россия «выкинула» Испанию и прошла в четвертьфинал Чемпионата мира

Исход матча решился в серии пенальти.

Сегодня, 1 июля, национальная сборная России по футболу превзошла ожидания болельщиков и вышла в четвертьфинал Чемпионата мира.

Матч оказался по-настоящему «валидольным». Автогол в пользу испанцев записал на свой счет Сергей Игнашевич, который неудачно срезал мяч в ворота товарища по команде Игоря Акинфеева. Подопечные Станислава Черчесова сумели отыграться, Артем Дзюба реализовал пенальти.

Основное и дополнительное время не помогли выявить сильнейшего. По итогу удачливее оказалась россияне, в серии пенальти обыграв испанцев со счетом 4:3. Вратарь сборной России Игорь Акинфеев признан лучшим игроком встречи.

Следующая игра для национальной сборной пройдет 7 июля в Сочи. Сейчас соперник россиян неизвестен. Команде предстоит встретиться с победителем матча Хорватия — Дания.