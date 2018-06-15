/ В Екатеринбурге толпы футбольных фанатов следят за исходом матча

Встреча сборных Египта и Уругвая в самом разгаре.

Первый матч на площадке стадиона «Екатеринбург Арена» проходит в эти минуты. На поле вышли команды Египта и Уругвая. По городу разгуливают толпы болельщиков. Слегка удивила фанатов суровая уральская погода. Гости города кутаются в шарфы и куртки, поражаясь холодному уральскому лету, но не скрывают своей любви к уральской столице.

Наша сборная самая лучшая. Мы сделаем все для того, чтобы поддержать нашу команду. Екатеринбург — прекрасный город, очень нравится. Все очень удобно, все очень дружелюбные. Мы приехали на поезде, пока увидели немногое, но здесь очень здорово. — поделились болельщики из Египта.

Не потеряться и не запутаться в мегаполисе иностранцам помогают специальные информационные пункты. Их расположили в 15 точках — в аэропорту, на железнодорожном вокзале и на основных пешеходных маршрутах. Там можно получить буклеты болельщика со схемой стадиона, картой движения общественного транспорта и подробной инструкцией о том, что делать в экстренных ситуациях. Кроме того, справиться с трудностями перевода фанатам помогают специалисты мультиязычного центра. Гости города смогут уточнить любую информацию, позвонив по единому номеру.