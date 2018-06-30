/ Златоустовский пенсионер одел иностранцев в вязаную атрибутику во время футбольного матча в Москве

Дедушка стал всемирно известным хендмейдером.

Пенсионер из Златоуста Юрий Белов не скрывает своего счастья. Благодаря своему хобби он стал известным на весь мир. Мужчина своими руками связал целый чемодан фанатской атрибутики и раздал ее иностранным болельщикам в Москве. Шарфы, береты, жилеты с футбольной символикой расходились как горячие пирожки, говорит Юрий. От желающих получить из рук южноуральского дедушки эксклюзивный сувенир отбоя не было. Сразу несколько телеканалов снимали ажиотаж, происходящий вокруг златоустовца.

Ой, что там творилось! Я шел по улице, было очень много иностранцев. Я начал доставать свои сувениры и дарить им. Они меня благодарили. Со всех сторон подходили желающие получить от меня подарок. Там такое происходило! Кругом телекамеры. Я себя звездой почувствовал. — рассказал сайту «Первый областной» Юрий Белов.

Такая востребованность вдохновила пенсионера еще больше. Когда подарки закончились, он начал вязать новые сувениры прямо на Красной площади. Но и там его окружили любопытные китайцы, бразильцы, итальянцы. Они ждали, когда дедушка подарит им новоиспеченный сувенир.

Я взял с собой спицы и пряжу. Впервые я вязал в самом центре Москвы, а еще в зоне для фанатов возле большого экрана, где шел в футбол. Все говорили со мной на иностранном. Но я понимал, о чем они. — делится златоустовец.

После такого успеха Юрий Белов получил предложение от Андрея Малахова. Известный телеведущий пригласил златоустовского дедушку на свою передачу, где после Чемпионата мира соберутся футболисты сборной России. Для них пенсионер уже подготовил авторские подарки. Спортсменам хендмейдер вручит особенные сувениры.