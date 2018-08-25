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/ «Металлург» уступил «Торпедо» в своем предпоследнем матче перед «регуляркой»

«Металлург» уступил «Торпедо» в своем предпоследнем матче перед «регуляркой»

Команды накидали 10 шайб на двоих.
сегодня в 10:47
  |  Спорт

Второй день мемориала памяти Ивана Ромазана принес гостям из Нижнего Новгорода победу над «Металлургом». «Сталевары» провели невыразительный первый период, устроили настоящую перестрелку во второй двадцатиминутке и волевым усилием сравняли счет в решающем периоде. По пять шайб забросила каждая команда в основное время. Решить исход матча удалось только в серии штрафных бросков.

Могу поблагодарить соперника, играли хорошо. Первый период мы плохо играли, во втором начали играть, движение стало лучше. Потом, в третьем периоде, снова сделали серьезные, ошибки, потеряли на этом много сил. По буллитам у нас уже не было такого мастерства. Хотели выиграть 3 очка, но не смогли. Будем готовиться дальше, это наш последний матч перед «регуляркой». — рассказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач.

«Металлург» (Магнитогорск) - «Торпедо» (Нижний Новгород) - 5:6 Б (0:0, 3:3, 2:2, 0:0, 0:1)

Любимов, 21:49.
Бобряшов, 31:44.
Мозякин, 37:37.
Варфоломеев, 49:03 (бол.), 59:06 (бол.) —
Кэлоф, 21:09.
Хольм, 24:00.
Ильин, 26:05.
Веряев, 42:42.
Варнаков, 46:07.

Напомним, 25 августа мемориал имени Ромазана уходит на перерыв. «Сталевары» проведут для болельщиков праздник под открытым небом. На фестивале «Братья по огню» представят новичков клуба, тренерский состав и новый фирстиль.

Межсезонный турнир продолжится 26 августа матчами «Трактора» против «Торпедо» и «Металлурга» против «Сибири». Сайт «Онлайн ТВ» проведет прямую трансляцию всех матчей.

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