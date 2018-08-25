/ «Металлург» уступил «Торпедо» в своем предпоследнем матче перед «регуляркой»

Команды накидали 10 шайб на двоих.

Второй день мемориала памяти Ивана Ромазана принес гостям из Нижнего Новгорода победу над «Металлургом». «Сталевары» провели невыразительный первый период, устроили настоящую перестрелку во второй двадцатиминутке и волевым усилием сравняли счет в решающем периоде. По пять шайб забросила каждая команда в основное время. Решить исход матча удалось только в серии штрафных бросков.

Могу поблагодарить соперника, играли хорошо. Первый период мы плохо играли, во втором начали играть, движение стало лучше. Потом, в третьем периоде, снова сделали серьезные, ошибки, потеряли на этом много сил. По буллитам у нас уже не было такого мастерства. Хотели выиграть 3 очка, но не смогли. Будем готовиться дальше, это наш последний матч перед «регуляркой». — рассказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Металлурга» Йозеф Яндач.

«Металлург» (Магнитогорск) - «Торпедо» (Нижний Новгород) - 5:6 Б (0:0, 3:3, 2:2, 0:0, 0:1)

Любимов, 21:49.

Бобряшов, 31:44.

Мозякин, 37:37.

Варфоломеев, 49:03 (бол.), 59:06 (бол.) —

Кэлоф, 21:09.

Хольм, 24:00.

Ильин, 26:05.

Веряев, 42:42.

Варнаков, 46:07.

Напомним, 25 августа мемориал имени Ромазана уходит на перерыв. «Сталевары» проведут для болельщиков праздник под открытым небом. На фестивале «Братья по огню» представят новичков клуба, тренерский состав и новый фирстиль.

Межсезонный турнир продолжится 26 августа матчами «Трактора» против «Торпедо» и «Металлурга» против «Сибири». Сайт «Онлайн ТВ» проведет прямую трансляцию всех матчей.