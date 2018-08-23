/ Нападающий Роман Любимов стал игроком «Металлурга»

Контракт рассчитан на два года.

Бывший нападающий ЦСКА Роман Любимов пополнил состав магнитогорского «Металлурга». О подписании соглашения было объявлено сегодня ночью на официальном сайте магнитогорского клуба.

Магнитогорский «Металлург» подписал контракт с форвардом Романом Любимовым. Соглашение рассчитано на 2 года. В Магнитке нападающий будет выступать под 73-м номером. — говорится в заявлении пресс-службы «Металлурга».

13 августа игрок расторг контракт с «Армейцами» по обоюдному согласию сторон. Отметим, что Роман Любимов всю свою карьеру в КХЛ провёл в составе ЦСКА. Вместе с командой он доходил до финала Кубка Гагарина. Кроме того, нападающий был капитаном молодёжки ЦСКА, «Красной Армии», с которой в 2011 году выиграл главный приз МХЛ — Кубок Харламова.

В 2016 году форвард отправился в команду НХЛ «Филадельфия Флайерз», где за 47 матчей набрал 6 очков. Однако ему не удалось закрепиться в составе, в результате чего он вернулся в ЦСКА.