/ «Металлург» выиграл кубок мемориала Ивана Ромазана

«Сталевары» уверенно переиграли хоккеистов из «Сибири».

В Магнитогорске завершился межсезонный турнир памяти Ивана Ромазана. Хозяева льда завоевали в третьем матче кубок, переиграв новосибирскую «Сибирь». Встреча завершилась со счетом 4:1.

В команде победителей забросили по одной шайбе Алексей Береглазов, Архип Неколенко, Евгений Бирюков и Владислав Калетник.

По окончанию матча состоялась торжественная церемония награждения. «Сталевары» записали в свой актив 14 победу на этом турнире. В прошлом году кубок достался китайской команде «КуньЛунь Ред Стар».

В следующий раз команды выйдут на лед уже в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Челябинский «Трактор» сыграет 2 сентября с московским ЦСКА, а магнитогорский «Металлург» в тот же день примет «Слована» из Братиславы.