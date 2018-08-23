/ Денис Лебедев проведёт бой против турецкого боксера

Тренер Хинзи Алтункая подтвердил его участие.

Сегодня, 23 августа, определился окончательный состав боксёрского турнира, который пройдёт в Челябинске. Соперником россиянина Дениса Лебедева в главном бою вечера станет турецкий боксёр. Информацию подтвердили организаторы.

Сейчас мы проводим по две тренировки в день, много спаррингуем. Я полностью восстановился после боя с Шуменовым и приеду в отличной форме — бой будет захватывающим. Я впервые проведу бой в России и очень рад этому. — приводят слова Хинзи Алтункая организаторы.

На счету турецкого боксёра 30 побед, из которых 17 нокаутом, и 2 поражения. Информация о том, что Хинзи Алтункая станет соперником Дениса Лебедева, появилась в спортивных изданиях в середине августа. Кроме главного боя вечера, зрителей мероприятия ждут поединки Заура Абдуллаева против Генри Ланди, а также выступление челябинских боксёров Алексея Евченко и Евгения Павко. Напомним, турнир пройдёт 7 сентября в Ледовой арене «Трактор».