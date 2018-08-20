/ Соревнования по самбо среди бойцов Росгвардии прошли в Челябинске

Лучшие спортсмены поедут на чемпионат УрФО.

Сильнейшие бойцы подразделений Росвгвардии области собрались в Челябинске на соревнованиях по самбо. Всего в чемпионате приняли участие 74 спортсмена из различных подразделений. Всего состоялось более 250 поединков.

Самбо эффективно воспитывает морально-волевые качества и физическое развитие бойцов. Приобретаемые знания и навыки самозащиты без оружия, необходимы каждому сотруднику и военнослужащему Росгвардии в повседневной деятельности для успешного выполнения любых служебно-боевых и оперативно-служебных задач. — комментирует пресс-служба Росгвардии.

В общем зачёте победу одержали бойцы магнитогорского ОМОНа, второе место досталось спортсменам управления вневедомственной охраны области, на третьем месте расположились представители челябинского ОМОНа на транспорте. По результатам состязаний сформировалась сборная Челябинской области, которая будет представлять регион на чемпионате Уральского округа.