На «РМК-Арене» в Челябинске приступили к монтажу трибун

И рассказали, когда планируют завершить строительство объекта

Сегодня, 27 октября, строители начали монтировать трибуны на «РМК-Арене» в Челябинске. Главная арена спорткомплекса будет располагать зрительскими местами на 5000 посадочных мест, а при проведении крупных культурно-спортивных мероприятий арену смогут посетить до 8 тысяч зрителей. Корреспондент ИА «Первое областное» побывал на главной спортивной стройке города и узнал, когда подрядчики планируют завершить все строительные работы.

В том, что это действительно главная спортивная стройка, сомневаться не приходится. В Челябинске в 2025 году появится уникальный объект, аналогов которому в России еще нет. Его начали строить в 2021 году. Планировалось, что площадь застройки составит 35 тысяч кв. м. Однако проект стал масштабнее, вырос до 48 тысяч «квадратов». Директор спорткомплекса Николай Сандаков уверяет, что максимально эффективно будут использоваться все площади арены.

«Мы очень долго и скрупулезно изучали мировой опыт в строительстве огромного количества подобных арен. И выбрали самые оптимальные, на наш взгляд, решения. Над проектом „РМК-Арены“ трудились бюро из Италии, Великобритании и России», — говорит Николай Сандаков.

Строение представляет собой пятиуровневое здание, в котором предусмотрены спортивные площадки для занятий командными видами спорта (баскетбол, волейбол, гандбол, мини-футбол), единоборствами (кикбоксинг, бокс, дзюдо, самбо, борьба ММА), фитнесом и т. д. Будет здесь установлена и уникальная аэротруба для занятий парашютным спортом. Ранее мы рассказывали о ее технических характеристиках.

При этом возможности «РМК-Арены» позволяют здесь провести состязания самого высокого уровня, вплоть до чемпионата мира. Кроме того, спорткомплекс может стать площадкой для проведения и культурно-массовых мероприятий, включая концерты звезд мировой и российской эстрады.

Главной «фишкой» спорткомплекса станет его главная арена, рассчитанная на 5 тысяч посадочных мест. Однако в дни проведения крупных спортивных событий или концертов она может вместить до 8 тысяч зрителей. Накануне подрядчики приступили к монтажу первой трибуны.

«Все работы ведутся по графику, отставаний нет. Основная часть строительных работ осталась позади. Мы рассчитываем, что в 2025 году сдадим объект в эксплуатацию», — сообщил журналистам представитель компании-застройщика Алексей Байда.

Напомним, что строительство многофункционального комплекса «РМК-Арена» началось в 2021 году. Пятиэтажное здание площадью более 48 тысяч квадратных метров станет главной спортивной ареной для игровых видов спорта. В ней можно будет проводить как соревнования международного уровня, так и массовые концертные мероприятия. Кроме того, проект предусматривает оборудование малой арены для проведения турниров по единоборствам, фитнес-клуб, медицинский центр и фуд-корт.

В ближайшее время читайте подробный репортаж корреспондента Первого областного информагентства о ходе строительных работ на «РМК-Арене». Поделимся с вами эскизными проектами нескольких помещений и площадок, которые появились в нашем распоряжении.