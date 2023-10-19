На «РМК-Арене» в Челябинске построят аэротрубу для парашютистов

Это будет первый подобный спортивный объект в УрФО

На строящейся «РМК-Арене» в Челябинске появится уникальная аэротруба для занятий парашютным спортом. Сегодня, 19 октября, был презентован ее дизайн. Авторы проекта ранее открывали подобные объекты в Японии, Китае, Корее, Франции и Бельгии. Руководство строящегося комплекса уверяет, что подобных проектов в УрФО еще не реализовывали.

Строительные работы на «РМК-Арене» в самом разгаре, а руководители спортсооружения сегодня представили дизайн одного уникального объекта, который разместится внутри комплекса. Речь идет о создании уникальной аэротрубы, где могут проводить тренировки профессиональные парашютисты.

«Аналогов у объекта нет на всем Урале, а его появление откроет новую веху в развитии парашютного спорта в регионе: в аэротрубе будут проходить соревнования международного уровня, смогут тренироваться целые команды, а также гости комплекса всех возрастов», — разместили пост в официальном сообществе «РМК-Арены» в соцсетях и телеграм-канале.

Известно, что высота «стакана» аэротрубы составит 20 метров, а ее диаметр — около 5 метров. Объект позволит развить скорость воздушного потока до 250 метров в секунду. По словам пресс-службы РМК, авторы проекта уже открывали подобные объекты в Японии, Китае, Южной Корее, Индонезии, Франции, Бельгии и России.

Напомним, что «РМК-Арена» будет располагать двумя основными залами (большим и малым), на которых смогут проводить домашние матчи представители командных видов спорта Челябинской области. Кроме того, возможности арены позволят проводить крупные культурно-спортивные массовые мероприятия. Количество зрительских мест в основном зале арены составит около 8 тысяч человек.