/ В Челябинске состоится юбилейный Кубок губернатора по конному спорту

Всероссийские соревнования пройдут в комплексе «Рифей».

В конно-спортивном комплексе «Рифей» в эти выходные пройдут Всероссийские соревнования по конкуру — «Кубок губернатора Челябинской области памяти П.И. Сумина». Как сообщает министерство спорта, соревнования будут проводиться в 10-й раз и впервые пройдут на открытой площадке.

Ежегодный открытый турнир в этом году получил Всероссийский статус.

Мы очень тщательно подходим к организации соревнований: готовим манеж, устанавливаем зрительские трибуны, проводим репетиции и совещания организационного комитета. Не сомневаюсь, что зрителям у нас понравится, и они увидят всю красоту и грацию состязаний по конному спорту. — рассказала директор КСК «Рифей» Наталья Алистратова.

В этом году в программу организаторы добавили конкурс на мощность прыжка. Победитель в этом зрелищном виде станет обладателем денежного приза в размере 200 тысяч рублей.

Торжественная церемония открытия соревнований пройдет 15 июня в 12:00.

Корреспондент сайта «Первый областной» изнутри посмотрит, как проходит Кубок губернатора. Вместе с другими волонтерами она будет помогать на соревнованиях, а потом поделится своими впечатлениями с читателями.