/ Боец Джефф Монсон приедет в Челябинск на Международный турнир M-1

Сайт 1obl.tv будет транслировать бои.

Первый день осени челябинским фанатам единоборств предлагают считать не Днем знаний, а днем «ROAD TO M-1». Этот турнир состоится в Челябинске именно 1 сентября. Это международное спортивное мероприятие, так что зрители увидят бойцов из России, Португалии, США. Специальным гостем станет Джефф Монсон — двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship. Он надеется увидеть максимальное количество поклонников единоборств на соревновании, так что лично записал приглашение.

Это «Cнеговик» Джефф Монсон. Приходите ко мне 31 августа в Челябинске в клубе «Ferrum» на мастер-класс. Также 1 сентября я жду вас на Международном турнире «ROAD TO M-1». Я буду там. Увидимся. — обратился ко всем борец.

Бои, которые состоятся 1 сентября, пройдут в отеле «Radisson Blu». Трансляция этого масштабного события будет доступна на сайте 1obl.tv. Радоваться вместе с победившими и грустить с проигравшими смогут все.