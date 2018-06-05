/ Александр Шлеменко исправит поражение в реванше с Бруно Силвой

Новый бой с бразильцем Силвой запланирован на ноябрь.

У российского бойца Александра «Шторма» Шлеменко будет шанс реабилитироваться после поражения. 1 июня он уступил бразильцу Бруно Силве на турнире М-1. «Шторм» очень переживал по этому поводу.

К сожалению, не смог порадовать вас своей победой. Но я не остановлюсь. Я знаю свои ошибки. К сожалению, в который раз сталкиваюсь с переоценкой своих сил. Но самое главное в таких ситуациях — не сломаться. Буду надеяться, что организация М-1 предоставит реванш, чтобы я исправил это нелепое поражение. — обратился к фанатам Александр Шлеменко.

Предположительно, бой-реванш состоится меньше чем через полгода — уже в ноябре.

Об этом сообщил менеджер бразильского бойца Адриан Бакош. Он сказал: «Реванш планируется в ноябре на той же арене». — передает ТАСС.

Напомним, шоу М-1 проходило в Челябинске 1 июня. На ринге ледовой арены «Трактор» Александр Шлеменко встретился с Бруно Сильвой. Шлеменко много атаковал, однако его соперник к середине первого раунда начал действовать более активно. Сильва запер Александра в угол и нанес ему большое количество ударов в голову и корпус. Бразилец нокаутировал россиянина. Спустя несколько минут боя рефери остановил поединок.