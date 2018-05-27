/ Челябинец стал лучшим на чемпионате мира по 3D граффити

Мероприятие впервые прошло в Москве.

Челябинец Тимур Абдуллаев выиграл Первый чемпионата мира по граффити 3D «Next proekt». Уникальное состязание прошло на теплоходе, передвигающемся по Москве-реке. Это осложняло основную задачу — участники должны были изобразить в 3D-формате здания, расположенные на набережной реки.

В состав звездного жюри, которое и определило победителей, вошли известный художник России Никас Сафронов, а также телеведущая Ксения Бородина. И, хотя им работа челябинца понравилась, сам художник-граффитист конечным результатом все же остался недоволен.

К сожалению, холсты были очень большие для того, чтобы за отведенное организаторами время сделать действительно качественную работу с большим количеством деталей. Уверен, что результат был бы еще лучше, будь холсты немного меньше, — рассказал Тимур Абдуллаев журналистам.

Челябинскому чемпиону досталось право заключить официальный контракт на художественную роспись элитного объекта жилой или коммерческой недвижимости.