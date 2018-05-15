/ Наклейки к чемпионату мира по футболу появились в челябинских отделениях «Почты России»

В коллекцию вошли 32 лучшие команды планеты.

В Челябинске и еще 76 регионах впервые можно купить лицензионные наклейки «Чемпионат мира по футболу FIFA 2018». Туда входит альбом для хранения наклеек, на которых собраны 32 лучшие команды планеты, игроки, стадионы и города турнира.

Коллекция состоит из 690 наклеек, включая 50 блестящих и 8 специальных с изображением игроков Сборной России по футболу в их игровом амплуа. Сами наклейки продаются отдельно, упакованы в пакетики по 5 штук и перемешаны случайным образом. — уточнили в пресс-службе «Почты России».

В отделениях продается и сам альбом со стартовым набором из 15 наклеек, а также пакетики с наклейками к нему или целые боксы по 50 пакетиков наклеек. На наклейках изображена официальная символика Чемпионата мира по футболу FIFATM: логотип, трофей, официальный мяч Adidas TelstarTM и талисман ЗабивакаТМ. Также в коллекции представлены стадионы и постеры городов-организаторов.