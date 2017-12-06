/ Министр спорта Челябинской области назвал решение МОК унизительным

Леонид Одер обвинил WADA в отсутствии презумпции невиновности.

Вчера, 5 декабря, на заседании в Лозанне МОК принял решение запретить россиянам выступать на Олимпиаде в Пхенчхане под флагом страны, позволив заявиться лишь под знаменем OAR (Olympic Athlete from Russia). Министр спорта Челябинской области Леонид Одер признался, что такой вердикт не стал неожиданностью, но является унизительным.

Решение МОК по отстранению олимпийской сборной нашей страны — это действительно унизительное для нас решение. Все к этому шло, и решение для меня не было неожиданным. С юридической точки зрения в WADA не существует презумпции невиновности, даже косвенные доводы и показания определенных информаторов могут привести к так называемой «коллективной ответственности» и унизить целую страну. Что касается выступления наших спортсменов под нейтральным флагом — каждый спортсмен должен решить для себя сам, готов ли он к этому. Естественно, никто не может лишить человека мечты выступать на Олимпиаде, но насколько это будет комфортно самим спортсменам, насколько они будут чувствовать себя там легитимными, — это другой вопрос. До настоящего времени более 10 спортсменов нашего региона имели шансы попасть в олимпийскую сборную, поехать в Южную Корею и защищать там честь Челябинской области и страны. Многие из них готовились к этой Олимпиаде, как к главному старту жизни. Вновь политические игры помешали нашим спортсменам достойно представить страну на этих играх. — прокомментировал Леонид Одер.

Министр добавил, что 12 декабря в Москве Олимпийский комитет России будет решать, каким образом спортсмены буду участвовать или не участвовать в играх в Южной Корее.

Каждая федерация, каждый член национальной олимпийской сборной и его личный тренер будут принимать нелегкое для себя решение. Но, на мой взгляд, лидерам ехать надо и там побороться за медали, чтобы доказать силу российского спорта и спеть гимн России вживую на верхней ступени олимпийского пьедестала! — резюмировал министр спорта Челябинской области.

Напомним, Олимпийский комитет России был отстранен, как и все чиновники из Минспорта России вместе с Виталием Мутко и его заместителем Юрием Нагорных от любых будущих Олимпиад. По предварительной информации, Президент России Владимир Путин объявит свое решение по поводу ОИ-2018 сегодня, 6 декабря, на Форуме добровольцев.