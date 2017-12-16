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/ МОК примет окончательное решение по россиянам 28 января

МОК примет окончательное решение по россиянам 28 января

Комитет огласит список спортсменов и сопровождающих лиц.
сегодня в 14:33
  |  Спорт

С 9 по 25 февраля 2018 года в южнокорейском городе Пхенчхан пройдет зимняя Олимпиада. Россияне смогут выступить там только под нейтральными флагами. Кроме того, к ним будут предъявляться дополнительные повышенные требования. Список спортсменов, сопровождающих и официальных лиц Международный Олимпийский комитет огласит 28 января, об этом сообщает официальный сайт.

Возглавил сформированную комиссию руководитель Независимой организации допинг-тестирования Валери Фурнерон. Все спортсмены, желающие принять участие в Играх, должны выполнить все критерии отбора, иметь «чистую» допинговую историю и регулярно проходить тестирование на употребление запрещенных препаратов. — передает «Лента».

Напомним, 5 декабря было приостановлено членство Олимпийского комитета России. Спортсменов обвинили в систематическом нарушении антидопинговых правил. Челябинскую конькобежку Ольгу Фаткулину лишили призового места, которого она добилась в 2014 году. Олимпийский комитет России одобрил решение россиян выступать на Играх в любом случае. Обсуждение вопроса длилось больше часа. В итоге спортсменам не только дали «путевку», но и пообещали решить организационные, технические, финансовые вопросы.

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