/ МОК примет окончательное решение по россиянам 28 января

Комитет огласит список спортсменов и сопровождающих лиц.

С 9 по 25 февраля 2018 года в южнокорейском городе Пхенчхан пройдет зимняя Олимпиада. Россияне смогут выступить там только под нейтральными флагами. Кроме того, к ним будут предъявляться дополнительные повышенные требования. Список спортсменов, сопровождающих и официальных лиц Международный Олимпийский комитет огласит 28 января, об этом сообщает официальный сайт.



Возглавил сформированную комиссию руководитель Независимой организации допинг-тестирования Валери Фурнерон. Все спортсмены, желающие принять участие в Играх, должны выполнить все критерии отбора, иметь «чистую» допинговую историю и регулярно проходить тестирование на употребление запрещенных препаратов. — передает «Лента».

Напомним, 5 декабря было приостановлено членство Олимпийского комитета России. Спортсменов обвинили в систематическом нарушении антидопинговых правил. Челябинскую конькобежку Ольгу Фаткулину лишили призового места, которого она добилась в 2014 году. Олимпийский комитет России одобрил решение россиян выступать на Играх в любом случае. Обсуждение вопроса длилось больше часа. В итоге спортсменам не только дали «путевку», но и пообещали решить организационные, технические, финансовые вопросы.