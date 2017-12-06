/ МОК отстранил Россию от участия в Олимпийских играх

Спортсмены смогут выступить на соревнованиях под нейтральным флагом.

Международный Олимпийский комитете принял решение об отстранении России от участия в предстоящей Олимпиаде-20118 в Корее. Спортсмены смогут выступить в нейтральном статусе без использования атрибутики с национальной принадлежностью. Им уже предложили название — Olympic Athlete from Russia, то есть «Олимпийцы из России». Решение принято на основе выводов специальных комиссий, которые подтвердили системное употребление допинга.



Это абсолютно неприемлемо и совершенно точно унизительно для любого атлета, который гордится тем, что выступает за свою родину и является гражданином своей страны. Российским спортсменам придется выступать на Олимпийских играх под нейтральным флагом и без национального гимна. Правда, это ограничение распространяется только до последнего дня турнира. Предполагается, что в последний день все они будут с ОКР сняты. В таком случае на церемонии закрытия Игр российские спортсмены смогут пройти под российским флагом вместе со всеми. — передает RT слова президента Олимпийского комитета России Александра Жукова.



Напомним, два десятка российских спортсменов пожизненно отстранены от участия в олимпийских играх после работы специальной комиссии. Часть из них также лишилась наград за победу в соревнованиях прошлых лет. Среди них оказалась челябинская конькобежка Ольга Фаткулина.