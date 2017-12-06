/ МОК согласился пустить россиян на Олимпиаду лишь под нейтральным флагом

Владимир Путин объявит решение по поводу ОИ 6 декабря.

Вчера вечером, 5 декабря, в ходе первого дня заседания Международного олимпийского комитета в Лозанне было принято решение о судьбе сборной России на ближайших играх в Южной Корее. Олимпийский комитет России был отстранен, как и все чиновники из Минспорта России вместе с Виталием Мутко и его заместителем Юрием Нагорных от любых будущих Олимпиад. Российские спортсмены в Пхенчхане выступать индивидуально смогут, но при соблюдении очень строгих условий и под именем OAR (Olympic Athlete from Russia).

Вместе с комиссией был подготовлен всеобъемлющий отчет, на который МОК и опирался при вынесении решения. Он включает элементы манипуляции в антидопинговой лаборатории в Сочи в 2014 году. Результатом стали пропорциональные санкции, которые защищают права чистых атлетов. Как бывший атлет, я выражаю сожалению и сочувствую всем спортсменам, пострадавшим от манипуляции. Мы согласны, что перераспределение медалей будет осуществлено на церемониях во время Игр в Пхенчхане, чтобы как-то компенсировать потери, которые они понесли в 2014 году. МОК предложил создать более крепкую антидопинговую систему, чтобы подобное больше не повторилось. — цитиует «Чемпионат» слова президента МОК Томаса Баха.

По предварительной информации, Президент России Владимир Путин объявит свое решение по поводу ОИ-2018 сегодня на Форуме добровольцев. Многие спортсмены и эксперты уже прокомментировали оглашенное решение. Четырехкратный олимпийский чемпион из Челябинской области Александр Тихонов обвинил во всем Виталия Мутко.

Для меня — это не новость. Все было предсказуемо. Лет 10 назад я сам лично предсказал в здании Олимпийского комитета, произнес с трибуны: «Настанет тот день, когда мы опозоримся на всю страну». Этот день настал. Все начиналось с безобидного мельдония, а я предупреждал. Решение МОК — это вина Мутко на 99 процентов. Его вина, что сбежал Родченков. — сказал Александр Тихонов.

До сих пор остается непонятным, как Россия будет представлена в командных видах спорта, например, в хоккее. И, предварительно, КХЛ может изменить свой календарь после принятого МОК решения.