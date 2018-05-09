/ Сборная России по хоккею стала рекордсменом на ЧМ в Дании

Команда впервые в истории не пропустила ни одной шайбы.

Российские хоккеисты установили новый спортивный рекорд на чемпионате мира по хоккею. Сборная не пропустила ни одной шайбы за три матча подряд.

Францию, Австрию и Беларусь команда Ильи Воробьева выиграла с общим счетом 20:0.

180 минут со старта чемпионата мира без пропущенных шайб — это новый рекорд отечественной сборной на данных турнирах. До вчерашнего дня максимум был 139 минут и 47 секунд на чемпионате мира 1983 года. — говорится в сообщении Федерации хоккея России.

Сообщается, что раньше российской сборной не удавалось достигать подобных результатов. Если в предстоящем матче против Чехии россияне не пропустят в течение 22 минут ни одного гола, они установят новый рекорд. Встреча сборных России и Чехии состоится 10 мая в 21:15