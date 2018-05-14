/ Сборная России досрочно вышла в плей-офф Чемпионата мира

В следующем матче россияне встретятся со словаками.

Россияне гарантировали себе место в четвертьфинале Чемпионата мира по хоккею, который проходит сейчас в Дании. Выход «красной машины» в плей-офф обеспечило поражение Швейцарии в матче со Швецией. Сейчас сборная России по очкам расположилась на втором месте группы А. Хоккеисты готовятся к следующему матчу, в котором встретятся со словаками.

Не такие уж словаки и аутсайдеры. Концовки игр настолько непредсказуемы — взять даже матч Финляндии и Германии. Настраиваться надо на любого соперника. Словаки довольно неплохо сыграли со шведами. Мы прекрасно понимаем — нам надо только выигрывать сегодня. Соперник в плей-офф? Как говорится, чтобы выиграть золотые медали — надо побеждать всех. Для нас главное — настрой на каждого соперника и игра по заданию. — передает ФХР слова старшего тренера команды Алексея Жамнова.

Следующий матч «красная машина» проведет сегодня, 14 мая. Соперником станет команда из Словакии. Начало матча в 19:15 по местному времени.