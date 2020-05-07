Региональный минспорта поздравил своих ветеранов с Днём Победы

Одного из прославленных спортсменов посетил министр Леонид Одер.

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Минспорта Челябинской области поздравил ветеранов спорта региона с приближающимся Днём Победы. Сегодня, 7 мая, министр Леонид Одер навестил одного труженика тыла Ивана Олюнина.



Жизнь Ивана Олюнина напрямую связана со спортом, а в годы войны он трудился слесарем-лекальщиком на Челябинском тракторном заводе. После её окончания Иван Олюнин работал преподавателем физкультуры в машиностроительном техникуме, возглавлял спортклуб ЧТЗ, из которого вышло множество известных легкоатлетов. Сам ветеран признался, что посвятил всю жизнь спорту и благодаря нему познакомился с множеством людей.

«И я искренне рад тому, что меня не забывают и сейчас. Спасибо за теплые поздравления. Пользуясь случаем, хотелось бы поздравить с этим великим Днем Победы всех южноуральцев и особенно тех, кто помог одолеть врага в этой кровопролитной и жестокой войне»,— рассказал Иван Олюнин.

Отметим, что сотрудники регионального Минспорта нанесли визиты всем 25 ветеранам спорта и труженикам тыла. По случаю Дня Победы они получили праздничные наборы и денежные премии.