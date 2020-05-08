Опубликована афиша праздничных мероприятий на 9 мая

Все они пройдут онлайн или направлены на то, чтобы южноуральцы оставались дома.

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Стал известен список мероприятий, который состоится 9 мая. В афише, подготовленной к 75-летию Великой Победы, все мероприятия направлены на то, чтобы южноуральцы оставались дома.

С 9 утра на телеканале ОТВ начнется праздничный эфир, который завершится только к вечеру. В эфире будут транслироваться военные песни, выступления артистов, акция «Бессмертный полк — онлайн». Кроме того, трансляцию «Бессмертного полка» можно будет посмотреть по ссылке.

В 12:00 начнется трансляция «Бессмертного полка» Челябинской области в группе «Наш Челябинск».

В 12:00 на всех федеральных телеканалах будут транслировать обращение президента Российской Федерации Владимира Путина.

В 16:00 начнется онлайн-концерт «Поклонимся великим тем годам» на сайте Челябинской государственной филармонии.

В 18:00 начнутся сразу несколько спектаклей на сайтах Челябинского театра драмы и Камерного театра.

В 19:00 пройдет Общероссийская минута молчания, трансляцию можно увидеть на всех федеральных телеканалах.

В 21:30 на ОТВ покажут лучшие праздничные фейерверки за десять лет.

Кроме того, состоится ряд всероссийских акций, в которых каждый южноуралец сможет принять участие, не покидая дома.



