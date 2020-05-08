В Челябинской области не будет праздничных салютов по случаю Дня Победы

Проведение церемонии в текущий обстановке слишком рискованно, считают в областном правительстве.

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Ни в одном из муниципалитетов Челябинской области завтра, 9 мая, не будет праздничных салютов в честь 75-й годовщины Дня Победы. Проведение этой церемонии в условиях пандемии коронавируса небезопасно, поскольку большое скопление людей может вызвать вспышку Covid-19. Об этом сегодня, 8 мая, во время брифинга заявил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.



«Что касается салюта: ни в Челябинске, ни в других городах региона 9 мая праздничных салютов не будет, сейчас мы не можем позволить себе скопление людей на улице, а жители захотят посмотреть салют, мы это понимаем. Только в Челябинске на салют традиционно собиралось более 120 000 человек, это слишком большой риск, установки даны главам всех муниципалитетов региона»,— сказал Алексей Текслер.

Однако несмотря на коронавирус 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне не останется незамеченной. Так, днём жители Челябинска увидят над городом авиацию. Праздничный пролёт 21-й дивизии покажет телеканал ОТВ, как и другие мероприятия дня в разных муниципалитетах города. Также на завтра запланированы онлайн-акции, такие как «Бессмертный полк», «Вахта памяти», «Свеча памяти». Алексей Текслер отметил, что все праздничные мероприятия обязательно состоятся когда улучшится ситуация с коронавирусом.

Праздничные торжества по случаю Дня Победы перенесены не только в Челябинской области, но и по всей России. Это связано с пандемией Covid-19. Отметим, что завтра, 9 мая, с обращением к стране выступит президент Владимир Путин.