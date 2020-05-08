Николай Цуканов возложил венки и цветы к памятнику Маршалу Жукову

В церемонии приняли участие военные из ЦВО.

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Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Николай Цуканов, вместе с командующим войсками Центрального военного округа Александром Лапиным принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику Маршалу Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову.

«Также в торжественной церемонии приняли участие начальник управления ФСБ России по Свердловской области А. Зиновьев, начальник управления ФСБ России по Центральному военному округу А. Васильев, начальник управления спецсвязи и информации ФСО России в УФО Н. Рябко, Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл», — сообщает пресс-служба полномочного представителя Президента России в Уральском федеральном округе.

К памятнику, расположенному на Манежной площади, были возложены цветы и венки.