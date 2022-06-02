Челябинский клуб «Малахит» одержал три победы в шестом туре чемпионата России по регби

Южноуральская женская команда заняла 9-е место среди 11 команд

В чемпионате России по регби-7 среди женских команд завершился шестой тур, по итогам которого челябинский клуб «Малахит» занял 9-е место среди 11 команд. В Москве южноуральская команда провела пять поединков, в которых одержала три победы. Перед заключительным туром чемпионата «Малахит» занимает последнюю строчку в турнирной таблице, но сохраняет шансы подняться выше, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В шестом туре, прошедшем в Москве, все 11 команд были разбиты на три группы по три-четыре команды в каждой. Челябинский «Малахит» выступил в группе «С». Наша команда предсказуемо крупно уступила одному из фаворитов турнира красноярскому «Енисею-СТМ». Причем с крупным разгромным счетом 0:48.

Однако в следующем поединке, против краснодарской «Кубани», идущей на четвертом месте турнирной таблицы, челябинки сумели навязать борьбу. Они хоть и уступили со счетом 12:19, но показали, что могут практически на равных биться со старожилом турнира. Наконец, в заключительном матче тура наши девушки обыграли сборную Дагестана 21:5, заняв третье место в группе.

В утешительном турнире за 9—11-е места «Малахит» сумел обыграть сначала питерскую «Неву» (28:5), а затем все ту же команду из Дагестана (28:10). Таким образом, челябинки заняли итоговое 9-е место в туре, но продолжают замыкать турнирную таблицу. Впереди заключительный, седьмой, тур чемпионата. Наша команда отстает от занимающего 10-ю строчку пермского «Витязя» на 5 очков.

Чемпионат России по регби-7 среди женских команд. 6-й тур, Москва.

Групповой турнир. Группа «С»

«Малахит» — «Енисей-СТМ» — 0:48

«Малахит» — «Кубань» — 12:19

«Малахит» — «Дагестан» — 21:5

За 9—11-е место

«Малахит» — «Дагестан» — 28:10

«Малахит» — «Нева» — 28:5.