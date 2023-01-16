Равиль Гусманов вошел в тренерский штаб хоккейного клуба «Металлург»

Соглашение со специалистом рассчитано до конца сезона-2022/2023

Один из самых известных и титулованных воспитанников челябинского «Трактора» Равиль Гусманов вошел в тренерский штаб магнитогорского «Металлурга», с которым, будучи игроком, трижды становился чемпионом России. Контракт с 50-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2022/2023. Об этом сегодня, 16 января, сообщила пресс-служба ХК «Металлург».

Равиль Гусманов является воспитанником «Трактора», в котором провел шесть сезонов и вместе с командой дважды становился бронзовым призером Межнациональной хоккейной лиги (1993, 1994). Однако главных успехов в карьере добился с «Металлургом».

В составе магнитогорского клуба он трижды становился чемпионом России (1999, 2001, 2007), дважды выигрывал Евролигу (1999, 2000), Кубок Шпенглера (2005), стал обладателем Суперкубка Европы (2000) и Кубка европейских чемпионов (2008). Выступал в национальной сборной, в составе которой завоевал серебро чемпионата мира (2002) и был участником Олимпийских игр (1994).

По окончании хоккейной карьеры стал тренером. В качестве ассистента главного тренера работал в «Тракторе» (2010—2014, 2015—2018, 2020—2021), «Адмирале» (2014), «Челмете» (2019) и «Куньлунь Ред Стар» (2019—2020). Именно в челябинском клубе Равиль Мидехатович был помощником Валерия Белоусова, с которым дважды завоевывал медали Кубка Гагарина в 2012 и 2013 годах.

Контракт «Металлурга» и Равиля Гусманова рассчитан до конца сезона-2022/2023. Напомним, что ранее, 1 декабря 2022 года, стало известно, что тренерский штаб «Трактора» пополнили два специалиста. Помощниками Анвара Гатиятулина стали Игорь Ефимов и Андрей Соколов. Последний из них работал в качестве ассистента главного тренера ХК «Металлург» и отвечал в команде Воробьева за игру в обороне.