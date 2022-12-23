Хоккейный клуб «Металлург» подписал контракт с Александром Бурмистровым

Соглашение с обладателем Кубка Гагарина рассчитано до конца сезона 2022/23

Сегодня, 23 декабря, руководство хоккейного клуба «Металлург» объявило о подписании контракта с форвардом Александром Бурмистровым. Контракт с 31-летним центральным нападающим рассчитано до конца сезона 2022/23. В текущем сезоне в чемпионате КХЛ игрок провел за казанский «Ак Барс» 26 матчей и набрал три результативных очка, сообщает пресс-служба ХК «Металлург».



Александр Бурмистров является воспитанником казанского хоккея. Профессиональную карьеру он начал в 2006 году во второй команде «Ак Барса» и через два года дебютировал за основной состав. Позже игрок переехал в Северную Америку, где выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) за команды: «Атланта Трэшерс», «Виннипег Джетс», «Аризона Койотс», «Ванкувер Кэнакс».



В 2018 году Бурмистров вернулся в казанский «Ак Барс» и выиграл вместе с ним Кубок Гагарина. Потом форвард перешел в уфимский «Салават Юлаев» (2018-2020) и снова вернулся в Казань. В текущем сезоне чемпионата КХЛ хоккеист провел 26 игр за «Ак Барс» и набрал 3 (1+2) очка. Всего в КХЛ на счету нападающего 406 игр и 149 (47+102) очков.

