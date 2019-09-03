Ралли «Южный Урал» прошло в Саткинском районе

Экстремальные гонки состоялись в городе Бакал.

Послушать 00:00

Последний день лета в Саткинском районе прошел экстремально: 31 июля в Бакале состоялось ралли «Южный Урал»: соревновались 20 экипажей из Челябинской, Свердловской и Курганской областей.

Трасса была довольно сложной из-за обилия дождей. У многих экипажей возникали проблемы. Поэтому из 20 машин благополучно добрались до финиша только 18.

А пока на трассе шли гонки, зрителей ралли развлекали игровой программой с призами от организаторов. Не покинули они площадь до самого закрытия, все хотели дождаться оглашения результатов.

Все три призовых места ралли «Южный Урал» завоевали южноуральские экипажи: «золото» турнира забрали гонщики из Озерска, где пилотом был Юрий Воронин, а штурманом Валерий Серков. Второе место взяли Дмитрий Иванов из Озерска и Алексей Максимов из Миасса. А обладателем «бронзы» соревнований стал челябинский экипаж Алексея Плаксина и Олега Шаермана.