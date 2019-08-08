Челябинский педиатр выиграл ралли в Финляндии

Спортсмен рассказал о том, что такое профессиональные гонки, и зачем нужен штурман.

С 1 по 4 августа в Финляндии проходил 9-й этап чемпионата мира по ралли. Российский экипаж москвича Николая Грязина и челябинца Ярослава Федорова заняли первое место в своей категории WRC2 и одержали первую победу в дебютном сезоне выступлений в чемпионате мира.

Ярослав Федоров, штурман экипажа, должен был пойти по стопам своих предков – стать врачом. Но в 2001 году вышел фильм «Форсаж» и Ярослав стал увлекаться гонками. Начал участвовать в нелегальных уличных гонках, но быстро понял, что легальные соревнования лучше. Он, конечно, отучился в медицинской академии на врача-педиатра, окончил интернатуру, но большую часть учебы пропускал из-за своего экстремального увлечения. Он не хотел быть плохим врачом, особенно детским, и оставил медицинскую карьеру. Ярослав сначала занимался дрэг-рейсингом (спринтерский заезд на 400 метров), но в 2005 году ему предоставилась возможность промчать ралли в штурманском кресле. С тех пор Федоров – профессиональный штурман ралли.

Штурман нужен для того, чтобы помогать пилоту экипажа ориентироваться на трассе.

«В отличие от кольцевых гонок, у нас дистанция может быть 200-300 километров. Пилот не сможет запомнить всю дорогу, ведь у нас дается всего 2 предварительных заезда на обычной машине с нормальной скоростью. Моя задача – записывать стенограмму дороги, которую диктует пилот. Там мы прописываем расстояние, повороты, опасные участки. Если знаем, что будет трамплин, то рассчитываем - как далеко прыгнем. Уже непосредственно во время гонки я ориентирую пилота на трассе, опираясь на нашу стенограмму»,— пояснил Федоров.

Ярослав рассказывает, что работа штурмана очень сложна и действительно опасна, как и любой другой вид спорта. А также, что гонки отнимают очень много времени.

«Как у любого профессионального вида спорта, у ралли есть свои минусы. Сейчас это моя основная работа. Дома бываю редко, так же, как и все, я получаю зарплату. Отпуска у нас нет, ведь сезон достаточно плотный. И это все выматывает физически и эмоционально, очень много перелетов, а во время ралли идет большая нагрузка на опорно-двигательный аппарат. И большая часть средств тратится на восстановление»,— рассказал Федоров.

Следующей остановкой для участников чемпионата мира станет асфальтовое ралли Германия, которое пройдет с 22 по 25 августа. Надеемся, что экипаж Грязин-Федоров покажет лучший результат.

О том, какие случаи могут произойти во время гонки, а также какие награды заслужил Ярослав, о чем он мечтает, и как родители восприняли тот факт, что их сын не стал врачом, расскажут в субботу, 10 августа, в итоговой программе «Весь спорт» на телеканале ОТВ.