/ Участников «футбольного» ралли из Китая встретили в Челябинске

Они проведут несколько дней в путешествии по Южному Уралу.

Футбольные фанаты из Китая уже в Челябинске. Они проезжают через Южный Урал во время ралли, посвященного ЧМ по футболу. Китайскую делегацию сегодня, 30 мая, пригласили в ледовую арену «Трактор». Там участники ралли сообщат, чему посвящена их поездка, какие города они еще хотят посетить, и ответят на вопросы представителей от Челябинска.

На встречу приглашены: директор Центра развития туризма Челябинской области, представители министерства по физической культуре и спорту, министерства культуры Челябинской области, студенты, изучающие азиатское направление в вузах, спортсмены, чьи будущие достижения неразрывно связанны с техникой и скоростью, и просто ценители уникальных туристических маршрутов. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе правительства Челябинской области.

На Южном Урале китайские путешественники хотят посмотреть Чебаркуль, Миасс и Златоуст. Затем поедут по России и дальше. Ралли завершится в Лужниках. Путешествуют участники автопробега на двух автомобилях «Фольксваген Т-рок».

Напомним, всю поездку китайские футбольные фанаты снимают на видео. По итогу они представят ролик в КНР.