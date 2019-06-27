/ Участники ралли «Шелковый путь» сделали остановку в Челябинске

Марафон стартует через неделю.

В Челябинск приехали участники ралли «Шелковый путь». Традиционный путь из России в Китай готовятся преодолеть пилоты внедорожников и грузовиков. Через южноуральскую столицу до отправной точки, которой в этом году стал Иркутск, добирается белорусская команда. Ее иногда называют «Красными зубрами», потому что это животное является символом Белоруссии, а внедорожники ярко-красного цвета.

Автомобили участников изготовлены по специальным гоночным требованиям, они легко могут разогнаться до 140 километров в час и ехать на такой скорости даже по бездорожью. Чтобы пилоты не теряли концентрацию, рядом с каждым сидит штурман, который обозначает дорогу.

Стартует «Шелковый путь» 6 июля в Иркутске и в Дуньхуане в Китае 16 июля заканчивается. Мы проезжаем Россию, Монголию и Китай. В Китае, как мы знаем, будет песчаная пустыня, а в Монголии каменистые трассы. В России два этапа среди тайги, леса, тоже есть свои проблемы. Погодные условия влияют, если дождь — машиной тяжело управлять на скользкой трассе. Механики ночами осматривают машины, моют их, чистят, готовят к следующему дню, а днем уже экипаж едет. — рассказал сайту «Первый областной» руководитель команды Григорий Пацкевич.

Чтобы добраться до Иркутска, команде предстоит проехать Омск, Кемерово и Красноярск. В каждом из них они встретятся с автолюбителями, которые поддерживают «Красных зубров» и всех участников ралли «Шелковый путь».