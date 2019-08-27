Челябинский гонщик захватил лидерство

В Германии состоялся этап чемпионата мира по ралли.

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В прошедшие выходные москвич Николай Грязин и челябинец Ярослав Федоров вышли на старт немецкого этапа чемпионата мира по ралли.

Гонка оказалась сложной для спортсменов, потому что первые же километры дистанции преподнесли неприятный сюрприз в виде неожиданно большого отставания Николая и Ярослава от соперников. Причиной послужили как скользкая и грязная трасса, так и неправильные настройки трансмиссии, подобранные на тестах в ходе подготовительной работы перед этапом. А попытки исправить положение за счет коррекции настроек оказались безрезультатными, потому Николай с Ярославом были вынуждены доезжать дистанцию, адаптируясь к поведению автомобиля. Более того, у экипажа пробило колесо, и спортсмены потеряли на замене около двух минут, откатившись с шестого места на 12-ое.

Тем не менее повторное прохождение по спецучасткам танкового полигона «Баумхольдер» позволило подняться на пятое место в своем зачете: не помешала даже неисправность коробки передач. И благодаря этому результату российский экипаж Грязин-Федоров возглавили чемпионат мира в зачете WRC 2.

«Несмотря на все проблемы, эта гонка стала для нас неоценимым вкладом в копилку нашего опыта, который, мы надеемся, еще сослужит нам добрую службу в будущем. Это ралли оказалось намного сложнее, чем мы ожидали», — поделился Николай Грязин, пилот экипажа.

Отметим, что следующий этап мирового первенства, в котором примут участие Николай и Ярослав — ралли Великобритания — пройдет с 3 по 6 октября.