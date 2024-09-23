Команда «Динамо-Уралочка» завоевала титул чемпиона России по мини водному поло

Девушки из Златоуста успешно выступили на турнире в Туапсе

Ватерполистки команды «Динамо-Уралочка» выиграли золотые медали чемпионата России по водному поло. Скоротечный турнир прошел в Туапсе. Девушки из Златоуста выиграли все поединки, в том числе финальный — с соперницами из нижегородского «Буревестника», сообщает пресс-служба ЖВК «Динамо-Уралочка».

Турнир по мини водному поло в Туапсе служил для женских команд этапом подготовки к старту чемпионата России. В нем приняли участие восемь клубов, в том числе и два коллектива из «Динамо-Уралочки». Основной состав команды выиграл у соперников из «Мастерс» (Санкт-Петербург) и сборной ХМАО. А в финальном поединке не оставил шансов нижегородскому «Буревестнику». Резервный состав «Динамо-Уралочки» занял итоговое пятое место.

Были также определены и лучшие игроки в различных номинациях. Так, Евгению Головину из «Динамо-Уралочки» признали лучшим вратарем турнира, а Марию Макарову — лучшим бомбардиром.

Напомним, что «Динамо-Уралочка» является действующим чемпионом России. В сезоне-2023/2024 наша команда в финале выиграла серию из двух матчей у нижегородского «Буревестника».