Пять легкоатлетов из Челябинской области выступят на Играх БРИКС

Соревнования пройдут в Казани с 12 по 24 июня

Тренерский штаб сборной России по легкой атлетике определился с составом команды на спортивные Игры БРИКС, которые пройдут в Казани с 12 по 24 июня. В заявку попали пять атлетов из Челябинской области. В комплексных международных соревнованиях выступят около 5000 спортсменов из более чем 60 стран. Они разыграют 387 комплектов медалей в 27 видах спорта, сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики.

Легкоатлетические состязания на Играх БРИКС пройдут 15 и 16 июня. Накануне состоялся исполком ВФЛА, на котором был утвержден список спортсменов сборной России для участия в Играх БРИКС. В нем фамилии 115 спортсменов.

Попали в заявку и пять легкоатлетов Челябинской области. За награды международных соревнований поборются бегунья-спринтер Наталья Комбарова, ходок Василий Мизинов, а также представители прыжковых дисциплин Никита Анищенков, Тимур Моргунов и Илья Телькунов.

Южноуральские спортсмены — участники спортивных Игр БРИКС — 2024:

Наталья Комбарова (100, 200 м, эстафета 4×100 м);

Василий Мизинов (ходьба 10 000 м);

Никита Анищенков (прыжок в высоту);

Тимур Моргунов (прыжок с шестом);

Илья Телькунов (тройной прыжок).

Отметим, что сборная России заявит на Игры БРИКС свой сильнейший состав. В состав команды вошли титулованные спортсмены — чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене.

Помимо них за высокие места на соревнованиях поборются Данил Лысенко, Илья Иванюк, Мария Кочанова, Кристина Королева, Наталья Спиридонова, Елена Соколова, Екатерина Конева и другие титулованные легкоатлеты.

Игры БРИКС — ежегодные мультиспортивные соревнования между государствами — участниками экономической группы БРИКС. Мероприятие, как правило, организуется страной, председательствующей в группе в течение года. В этом году в состязаниях примут участие около 5000 спортсменов из более чем 60 государств.