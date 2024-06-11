Десять спортсменов Челябинской области выступят на Играх БРИКС

Они будут бороться за медали в легкой атлетике, дзюдо, гребле и тяжелой атлетике

Завтра, 12 июня, в Казани стартуют международные спортивные Игры БРИКС. На них выступят более 3,5 тысячи спортсменов из 100 стран. Они разыграют 387 комплектов медалей по 27 видам спорта. Челябинская область делегирует на состязания 10 атлетов, они поборются за медали в легкой атлетике, дзюдо, гребле и тяжелой атлетике. Рассказываем, за кого и в какие дни стоит переживать и поддерживать наших земляков.

Состязания по легкой атлетике по традиции являются самыми массовыми и масштабными на комплексных спортивных турнирах. Не случайно ее называют «королевой спорта». В Казани легкоатлеты разыграют аж 42 комплекта наград. Челябинская область будет представлена 5 спортсменами.



Наш сильнейший спринтер Наталья Комбарова заявлена в трех видах легкоатлетической программы — в личных забегах на 100 и 200 метров, а также эстафете 4×100 м. Помимо нее, на состязаниях по спортивной ходьбе на дистанции 10 000 метров выступит Василий Мизинов.

Еще три наших земляка будут бороться за медали в прыжковых дисциплинах. Так, Никита Анищенков выступит в секторе для прыжков в высоту, Тимур Моргунов — в прыжках с шестом, а Илья Телькунов — в тройном прыжке.

Отметим, что состязания по легкой атлетике пройдут в два дня, 15 и 16 июня.

В состязаниях по дзюдо будут представлены 14 российских спортсменов — по одному человеку в каждой из 7 весовых категорий среди мужчин и женщин. Челябинскую область на турнире представит Ирина Зуева. Она выступит в весовой категории до 57 кг.

Челябинская спортсменка уже не раз становилась победителем и призером международных соревнований. Кроме того, в ее коллекции есть золотая медаль чемпионата России. На Играх БРИКС в Казани она будет одним из главных фаворитов.

В гребном спорте в составе сборной России выступят сразу три спортсмена, которые имеют отношение к Магнитогорску и спортклубу «Металлург». Среди них два воспитанника южноуральской школы гребли Александр Яковлев и Татьяна Усцелемова, а также выступавшая за магнитогорский спортклуб Кира Ювченко.

Пока сложно сказать, в каких видах программы тренеры заявят спортсменов на разных дистанциях. Вероятнее всего, Александр Яковлев выступит в одиночке и четверке парной, Кира Ювченко — в одиночке, двойке и четверке парной, а Татьяна Усцелемова — в восьмерке.

Все это говорит о том, что у южноуральских спортсменов есть высокие шансы на то, чтобы завоевать медали соревнований. Поэтому к состязаниям по гребному спорту у нас должен быть повышенный интерес.

Есть у нас свои представители и в тяжелой атлетике. В весовой категории до 59 кг выступит красавица из Челябинска Кристина Новицкая. Она уже на протяжении многих лет входит в состав сборной России, неоднократно становилась победительницей и призером национальных чемпионатов.

Сможет ли она к своей большой коллекции добавить медаль Игр БРИКС — сказать сложно. Многое будет зависеть от того, каких соперников заявят иностранные делегации в турнир по тяжелой атлетике.

Подчеркнем, что некоторые федерации вида спорта еще не огласили состав на Игры БРИКС. Так, в эти дни проводит учебно-тренировочные сборы и спарринги национальная сборная по боксу. В составе команды находятся Эдмонд Худоян и Ахмадшох Махмадшоев. У них высокие шансы попасть в заявку сборной России на Игры БРИКС.

Напомним, что Игры БРИКС — это ежегодные мультиспортивные соревнования между государствами — участниками экономической группы БРИКС. Турнир проводился пять раз: в 2017, 2018, 2021, 2022 и 2023 годах. Основная цель соревнований — укрепление дружеских спортивных связей со странами БРИКС на основе принципов равенства, отсутствия дискриминации и равного допуска спортсменов к соревнованиям.

Коллаж: Виталий Визаулин (ИА «Первое областное»).

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