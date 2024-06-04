Челябинский легкоатлет Василий Мизинов стал призером этапа «Скороходы России»

Он занял второе место в ходьбе на 10 километров

В подмосковном городе Вороново завершился II этап международных соревнований по спортивной ходьбе. В этом году турнир собрал не только сильнейших легкоатлетов страны, но и гостей из Беларуси, Узбекистана, Казахстана и Туниса. Челябинец Василий Мизинов завоевал серебряную медаль на дистанции 10 километров. В аналогичной дисциплине среди женщин бронза досталась Кристине Любушкиной, сообщается на сайте Всероссийской федерации легкой атлетики.

Соревнования в Вороново являются одними из самых престижных в календарном году для представителей спортивной ходьбы. В них на старт выходили сильнейшие скороходы страны, становившиеся олимпийскими чемпионами и чемпионами мира. В этот раз компанию им составили представители Беларуси, Узбекистана, Казахстана и Туниса.

В состязаниях среди мужчин в ходьбе на 10 километров призером соревнований стал челябинец Василий Мизинов. Он 18 секунд уступил победителю Сергею Кожевникову из Саранска. Бронза еще у одного представителя Республики Мордовии — Сергея Широбокова.

На 10-километровой дистанции среди женщин не было равных Эльвире Хасановой (Мордовия). Она финишировала с результатом 42.43. Серебро завоевала ее подруга по команде Рейхан Каграманова (44.01), а замкнула тройку призеров челябинка Кристина Любушкина (44.49).

Серия соревнований «Скороходы России». Кубок Вороново

10 км, мужчины

1. Сергей Кожевников (Мордовия) — 38.04.

2. Василий Мизинов (Челябинская область) — 38.22.

3. Сергей Широбоков (Мордовия / Удмуртия) — 38.59.

10 км, женщины

1. Эльвира Хасанова (Мордовия) — 42.43.

2. Рейхан Каграманова (Мордовия / Кузбасс) — 44.01.

3. Кристина Любушкина (Челябинская область) — 44.49.

Отметим, что ранее Василий Мизинов также стал серебряным призером чемпионата России. На соревнованиях в Казани он показал второй результат на дистанции 20 километров. Причем тогда также уступил саранскому скороходу Сергею Кожевникову.