Пять челябинских боксеров выступят на международном турнире в Боснии

Сборная России заявила на соревнования 16 спортсменов

Сегодня, 25 сентября, в Сараево (Босния и Герцеговина) стартует один из самых престижных международных турниров по боксу. На соревнованиях памяти Мустафы Хайрулаховича выступят 16 российских спортсменов, среди них и пять представителей Челябинской области. Рассказываем, кто из наших земляков поборется за медали турнира.

На международном турнире в Сараево выступят как мужчины, так и женщины. Российская команда делегировала в столицу Боснии и Герцеговины 16 спортсменов: 12 из них представлены в женских состязаниях и 4 — в мужских.

Челябинская область представлена пятью боксерами. Так, за медали турнира поборются Ирина Автина (60 кг), Мухаммад Назаров (63,5 кг), Дониер Назаров (67 кг), Тамерлан Касымов (67 кг) и Мухаммад Махмадшоев (до 71 кг).

Сегодня, 25 сентября, пройдут предварительные поединки, финалы запланированы на 28 сентября. Отметим, что сильнейшие южноуральские боксеры сейчас готовятся к чемпионату России — основному старту сезона. Турнир пройдет с 3 по 12 октября в Иркутске. На нем выступят пять наших земляков.

