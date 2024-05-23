Прыгун с шестом Тимур Моргунов завоевал серебро командного чемпионата России

Челябинский легкоатлет занял второе место с результатом 5,60 м

В Сочи завершился командный чемпионат России по легкой атлетике. В последний день соревнований серебряную медаль для Челябинской области в прыжках с шестом завоевал Тимур Моргунов. Он преодолел планку на высоте 5,60 м. По итогам соревнований южноуральские спортсмены завоевали четыре медали, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В мужских состязаниях по прыжкам с шестом на командном чемпионате России по легкой атлетике в Сочи были заявлены 11 спортсменов. Основная борьба за медали началась на высоте 5,50 м. Ее с первой попытки взяли Александр Соловьев из Москвы и челябинец Тимур Моргунов, со второй — Александр Шмыков из Иркутска.

Последний из них выбыл из борьбы за медали на следующей отметке, не сумев покорить высоту 5,60 м. Зато сделал это с первой попытки Тимур Моргунов. Все шло к тому, что именно наш земляк выиграет борьбу. Москвич Александр Соловьев, взяв 5,60 м со второй попытки, вынужден был идти на риск: пропустил высоту 5,67, заявив 5,72 м. И взял ее! Челябинец к такому повороту событий оказался не готов.

Легкая атлетика. Командный чемпионат России. Прыжки с шестом, мужчины:

1. Александр Соловьев (Москва) — 5,72 м.

2. Тимур Моргунов (Челябинская область / Московская область) — 5,60 м.

3. Михаил Шмыков (Иркутская область) — 5,50 м.

Отметим, что ранее на соревнованиях победила челябинский спринтер Наталья Комбарова. В ее активе золотая и серебряная медали командного чемпионата России в Сочи. Кроме того, сюрприз преподнес прыгун в высоту Никита Анищенков. Челябинец едва не выиграл состязания у лидера сборной России Данила Лысенко.

Таким образом, южноуральские спортсмены на соревнованиях в Сочи завоевали четыре медали — одну золотую и три серебряные награды.

Командный чемпионат России по легкой атлетике. Южноуральские спортсмены — призеры соревнований:

золото — Наталья Комбарова (бег 200 м);

серебро — Наталья Комбарова (бег 100 м), Тимур Моргунов (прыжки с шестом), Никита Анищенков (прыжки в высоту).