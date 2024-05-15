Легкоатлет Алексей Реунков выиграл чемпионат России в марафонском беге

Южноуральский спортсмен победил в Казани и заработал 400 тысяч рублей

Южноуральский легкоатлет Алексей Реунков выиграл «Казанский марафон — 2024», а вместе с ним и завоевал титул чемпиона России. В этом году состязания в столице Татарстана побили рекорд и собрали более 30 тысяч любителей бега. В главном забеге в драматичной борьбе победу одержал уроженец Трехгорного Алексей Реунков, выиграв денежный приз 400 тысяч рублей, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

В столице Татарстана собралась вся беговая элита России. Дело в том, что победители «Казанского марафона — 2024» автоматически получали и титул чемпиона страны. Возможность побороться за почетный титул вызвала общий интерес у сильнейших марафонцев России. Кроме того, «Казанский марафон» по праву считается одним из самых престижных на территории нашей страны и собирает большое количество участников.

В предыдущие годы «Казанский марафон» собирал от 12 до 15 тысяч участников. Однако в этом году организаторы посягнули побить рекорд. Он проводился в десятый раз с момента своего возрождения в 2015 году и собрал 30 тысяч любителей бега. Стартующих было так много, что на каждой из дистанций было по несколько стартов: спортсменов развели на разные потоки.

Успешно выступил в главном забеге уроженец Трехгорного Алексей Реунков. Спортсмен, ныне живущий в Москве, на протяжении большей части дистанции (42,2 км) бежал в группе лидеров. Ближе к финишу получилась невероятная борьба за победу с Дмитрием Неделиным из Москвы. Наш земляк сумел сохранить больше сил и пересек финишную ленту первым.

Чемпионат России — 2024. Марафон. Казань.

Мужчины:

1. Алексей Реунков (Москва / Челябинская область) — 2:14:19.

2. Дмитрий Неделин (Москва) — 2:14:20.

3. Руслан Хорошилов (Белгородская область) — 2:14:52.

Женщины:

1. Луиза Дмитриева (Санкт-Петербург) — 2:31:15.

2. Алена Татаринова (Республика Саха — Якутия) — 2:32:06.

3. Алина Прокопьева (Московская область / Белгородская область) — 2:32:38.





«Путь ко второму чемпионскому титулу чемпионата России по марафону оказался для меня долгим и тернистым: череда травм, два подряд схода с дистанции на сочинской трассе. И вот спустя шесть лет можно поставить еще одну галочку. На финише была жесткая заруба с Димой Неделиным. Я думал, что ему проиграю. Но удалось сохранить силы на финишную концовку», — отметил после финиша Алексей Реунков.

Напомним, что спортсмен родился и вырос в Трехгорном Челябинской области. Долгое время представлял наш регион на всероссийских соревнованиях, выступал на Олимпийских играх — 2012 года в Лондоне. С недавних пор живет и тренируется в Москве.