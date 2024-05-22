Челябинская легкоатлетка Наталья Комбарова выиграла золотую медаль командного чемпионата России. Сегодня, 22 мая, на соревнованиях в Сочи южноуральская спортсменка показала лучший результат в беге на дистанции 200 метров. Она уверенно выиграла финальный забег с результатом 23,21 секунды, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».
Челябинская спортсменка захватила лидерство с первых метров дистанции и уверенно выиграла решающий забег, не дав соперницам и шанса. В прямом эфире трансляцию бега на дистанции 200 метров показал федеральный телеканал «Матч‑ТВ».
Результат Натальи Комбаровой — 23,21. Она опередила в решающем забеге своих основных соперниц в длинном спринте Веру Филатову из Санкт-Петербурга и Викторию Максимову из Чебоксар, которые заняли второе и третье места соответственно.
Легкая атлетика. Командный чемпионат России. Бег 200 м, женщины
1. Наталья Комбарова (Челябинская область) — 23.21.
2. Вера Филатова (Санкт-Петербург) — 23.69.
3. Виктория Максимова (Чувашская Республика, Нижегородская область) — 23.71.
Отметим, что днем ранее южноуральская спортсменка стала серебряным призером командного чемпионата России в беге на 100 метров. В этой дисциплине она уступила лидеру национальной сборной Кристине Макаренко. В первый день соревнований второй результат в прыжках в высоту также показал челябинец Никита Анищенков.