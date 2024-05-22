Наталья Комбарова из Челябинска завоевала золото чемпионата России по легкой атлетике

Южноуральская спортсменка выиграла забег на дистанции 200 метров

Челябинская легкоатлетка Наталья Комбарова выиграла золотую медаль командного чемпионата России. Сегодня, 22 мая, на соревнованиях в Сочи южноуральская спортсменка показала лучший результат в беге на дистанции 200 метров. Она уверенно выиграла финальный забег с результатом 23,21 секунды, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Челябинская спортсменка захватила лидерство с первых метров дистанции и уверенно выиграла решающий забег, не дав соперницам и шанса. В прямом эфире трансляцию бега на дистанции 200 метров показал федеральный телеканал «Матч‑ТВ».





Результат Натальи Комбаровой — 23,21. Она опередила в решающем забеге своих основных соперниц в длинном спринте Веру Филатову из Санкт-Петербурга и Викторию Максимову из Чебоксар, которые заняли второе и третье места соответственно.

Легкая атлетика. Командный чемпионат России. Бег 200 м, женщины

1. Наталья Комбарова (Челябинская область) — 23.21.

2. Вера Филатова (Санкт-Петербург) — 23.69.

3. Виктория Максимова (Чувашская Республика, Нижегородская область) — 23.71.

Отметим, что днем ранее южноуральская спортсменка стала серебряным призером командного чемпионата России в беге на 100 метров. В этой дисциплине она уступила лидеру национальной сборной Кристине Макаренко. В первый день соревнований второй результат в прыжках в высоту также показал челябинец Никита Анищенков.