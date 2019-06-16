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/ Промоутеры Ковалева и Ярда повторно договорились о поединке боксеров

Промоутеры Ковалева и Ярда повторно договорились о поединке боксеров

Бой состоится в России.
сегодня в 12:36
  |  Спорт

Поединок Сергея Ковалева с Энтони Ярдом все-таки состоится. Представители боксеров договорились, что встреча пройдет в России в сентябре. Точные дата и место пока не определены.

Сегодня у нас состоялась встреча. Мы договорились о том, что бой пройдёт в сентябре и состоится в России. Мы встретились с промоутером и менеджером Сергея, а также промоутером Ярда Фрэнком Уорреном у меня в офисе. Мы собираемся подписать новый контракт. — цитирует «Чемпионат» одного из промоутеров чемпиона мира по версии WBO Боба Арума.

Отметим, что первые договоренности подразумевали встречу в Челябинске, в конце июня. Однако бой сорвался. Комментируя произошедшее, Сергей Ковалев отметил, что для него поединок в Челябинске был бы в два раза сложнее, поскольку «родные стены» добавляют ответственности.

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