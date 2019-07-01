Боксер из Златоуста стала призером Европейских игр в Минске

Анастасия Белякова завоевала «бронзу» в категории до 60 килограммов.

Анастасия Белякова из Златоуста стала призером вторых Европейских игр в Минске. Ученица Евгения Тарасова завоевала в столице Беларуси «бронзу» в категории до 60 килограммов.



В полуфинале уроженка Южного Урала уступила чемпионке Европы, бронзовой медалистке Олимпиады Мире Потконен из Финляндии.



Отметим, что это второе поражение Беляковой от 38-летней звезды финского бокса Потконен за последние два года. В 2018 году Анастасия уступила Мире в финале чемпионата континента в Софии. А двумя годами ранее, на чемпионате планеты в Астане, Анастасия нанесла поражение финской спортсменке в полуфинальной стадии соревнований. Напомним, что заслуженный мастер спорта России Анастасия Белякова в четвертьфинале единогласным решением судей победила Дитту Фростхольм из Дании. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе федерации бокса Челябинской области.

Напомним, что Анастасия Белякова является самым титулованным боксером Челябинской области, призером Олимпиады-2016 года в Рио. Кроме того, на ее счету чемпионства и призовые места на соревнованиях мира и континента, шесть побед в чемпионате России. Также Анастасия Белякова награждена медалью ордена «За заслуги перед отечеством».

