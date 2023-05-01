Проигравшие чемпионы — почему «Челбаскет» уступил в главном матче сезона

Разбираем игру челябинской команды в решающей игре «Финала четырех» Высшей лиги

В текущем сезоне «Челбаскет» сыграл больше 40 матчей — одержал победу в Кубке Тараканова, выиграл регулярный чемпионат. Челябинский клуб приучил соперников к тому, что с ним можно и нужно считаться. Но свой главный поединок, один-единственный, в котором решалась судьба чемпионства в Высшей лиге, проиграл. На своей же площадке при солидной поддержке болельщиков. Корреспондент ИА «Первое областное» внимательно наблюдал за игрой челябинцев и постарался найти причины неудачи команды в решающем матче «Финала четырех».

«Длинная скамейка» давала возможность варьировать состав

«Челбаскет» был безусловным фаворитом «Финала четырех» по нескольким причинам. У челябинцев — самый сильный и сбалансированный состав среди всех участников Высшей лиги. Это не мое мнение, а большинства экспертов, с которыми трудно не согласиться. Помимо старожилов, команда укрепилась несколькими сильными игроками в период межсезонья. Они позволили тренерскому штабу создать глубину состава, производить ротацию игроков как по ходу матча, так и всего сезона.

Да, нужно было его еще наиграть. Этим клуб, собственно, и занимался практически весь сезон. Да, по ходу чемпионата из-за травм выбывали и возвращались в строй ряд игроков. Но разве у соперников была другая ситуация? Каждая команда по ходу сезона несла потери — это неизбежный процесс в долгом баскетбольном турнире.

Другое дело, когда клуб теряет своих лидеров в решающих матчах. У «Челбаскета» таких оказалось двое — пропускали «Финал четырех» Александр Тихонин и уже после первого его матча Павел Новиков. Между прочим, два игрока стартовой пятерки клуба. Конечно, это потеря. Но ссылаться на то, что это стало одной из причин поражения, — вряд ли.

Я не случайно выше сделал акцент на том, что у «Челбаскета» в этом сезоне была глубина состава — «длинная скамейка», в которой на одну позицию есть два равнозначных по уровню мастерства игрока. Так и должно быть в клубе, ставящем перед собой высокие задачи. И, скажем, травма Тихонина не могла коренным образом отразиться на перспективах команды. Для того и есть в клубе выступающий на позиции 4-го номера Кирилл Епанов или пополнивший команду по ходу сезона Семен Пинаев. Но первый физически «подсел» к концу турнира, второй так и не получил достаточного игрового времени, чтобы на него можно было рассчитывать в «Финале четырех».

Ставка на «тяжеловесов» не сработала

В конце концов, на проблемной позиции (если она и в самом деле стала таковой, надо спросить у тренеров команды) можно было чаще задействовать в решающих матчах Андрея Малышева, оставив на позиции центрового одного Сергея Жулькова. В игре с Ростовом «Челбаскет» вовсе задействовал трех «больших» игроков (Малышев, Жульков, Епанов), каждый из которых получил больше 23 минут игрового времени. Ставка на рост и габариты не сработала. Удивительно, но, превосходя соперника в росте, челябинцы вчистую проиграли игру за подбор. Но об этом чуть позже.

Можно ли было попробовать другую расстановку и сместить акценты в действиях команды? Допускаю, что да. Возможно, стоило усилить темп и рисунок игры за счет более свежих и быстрых игроков-темповиков. Хотя бы потому, что у ростовчан в основе играют возрастные и опытные ребята. Удивительно, но Владимир Лидяев (35 лет) и Дмитрий Флис (39 лет) наглухо «закрыли» свой щит. Между тем большинство атак «Челбаскета» завершались передачами под кольцо соперника в надежде, что там три наших «столба» протолкают-запихнут-продавят своих оппонентов.

В такой ситуации логично было больше атаковать с периметра — бросками со средней и дальней дистанции. Возможно, стоило добавить команде скорости, заменив «большого» на быстрого игрока. Например, чаще выпускать неплохо вошедшего в игру Дмитрия Бубнова. Тем более что на позиции 1—2 номера здорово действовали Павел Кольцов и Никита Грабарев. Чем плох мог быть вариант в игре с этими тремя реактивными игроками, Никитой Перцевым на позиции тяжелого форварда с центровым Жульковым (Малышевым или Епановым)?

Надо отдать должное тренерскому штабу во главе с Алексеем Мироновым, они старались ускорить игру постоянными заменами. Тот же Бубнов постоянно менялся с Грабаревым, Малышев — с Епановым. Ситуацию усугубило повреждение Дмитрия Якунина, которого очень не хватало в концовке матча. И все же не покидает ощущение, что у челябинского клуба в решающей игре «Финала четырех» был слишком «тяжеловесный» состав.

«Игра не клеится, бросок не идет. Видимо, ребята не могут справиться с психологическим грузом и давлением трибун. Игра держится на двух-трех игроках, другие им оказывают минимальную помощь. К сожалению, со скамейки ребята выходят и не усиливают игру, не могут попасть в игровой ритм», — выразил свое мнение в перерыве финального матча автору строк экс-наставник БК «Динамо» Челябинск Дмитрий Лебенков.

И еще одна маленькая деталь. В решающем матче с «БАРС-РГЭУ» тренерский штаб «Челбаскета» задействовал только 8 игроков из 11, включенных в заявку. То есть, помимо стартовой пятерки, на площадку выходили лишь три баскетболиста — Никита Грабарев, Дмитрий Бубнов и Андрей Малышев.

Мало, но не критично. Для сравнения: ростовчане в финале использовали 7 (!) игроков. При том что уже после половины игры площадку покинул за неспортивный фол Дмитрий Флис. Представляете, какая легла нагрузка на баскетболистов из стартовой пятерки?! Тот же Владимир Лидяев, 35-летний 115-килограммовый центровой, провел в матче с «Челбаскетом» 38 с половиной минут игрового времени! То есть тренер дал ему отдохнуть лишь полторы минуты. Стоит ли удивляться тому, что он ближе к финальной сирене еле ноги волочил по площадке. Но он — и его партнеры по команде — дотерпели. Как будто они больше хотели выиграть титул.

Площадка вроде наша, но не наша...

Конечно, я о-о-чень далек от мысли, что желание победить у соперника было больше. Проблем с мотивацией и настроем у игроков «Челбаскета» не могло быть в принципе. И искренне верю тому же Павлу Кольцову, который после игры в микс-зоне с едва заметной злобой отвечал на вопрос автора строк по поводу своей игры.

«К черту эту результативность! Ну, набрал я 21 очко. И какой от этого толк? Я хотел золото! Пусть лучше у меня 0 будет, зато команда станет чемпионом. Мы все с ребятами хотели поднять кубок над головой», — сокрушался Павел Кольцов.

Челябинский клуб играл дома. В ряде спорных моментов даже рефери свистели в пользу «Челбаскета». Казалось, все благоволило к тому, что хозяевам площадки удастся отыграться. Ключевым мог стать эпизод в дебюте третьего периода, когда Дмитрий Флис получил сначала неспортивный, а потом технический фол и был удален до конца матча.

Хозяевам удалось предпринять мощный штурм, сделав 15:0 за 2,5 минуты. Отставание из 30:46 превратилось в 45:46. Казалось, команда поймала кураж, а тут еще и болельщики почувствовали «запах жареного», погнав своих любимцев вперед. Увы, должного эффекта это не произвело. Фактор домашней площадки в этот раз не играл никакой роли. И это еще одна причина, которая не позволила игрокам «Челбаскета» реализовать свой потенциал в отдельно взятом матче.

«Обе команды, по сути, играют в новой для себя непривычной атмосфере. Парни из Челябинска привыкли выступать на своем родном паркете, а тут большая и вместительная арена, много болельщиков. Наверняка им сложно привыкнуть к такой обстановке. У „Челбаскета“ преимущество только в том, что поддержка зрителей может заставить его играть активней», — выразил свою точку зрения удаленный с площадки Дмитрий Флис.

Казалось бы, в такой ситуации должны были повести за собой партнеров более опытные игроки. Им нужно было своим примером показать свой уровень игры, заставить ребят обрести уверенность в себе. Но с этой ролью справился разве что Павел Кольцов, отчасти Никита Перцев. В ряде эпизодов проявили себя Андрей Малышев и Никита Грабарев.

По непонятным причинам провалил матч Сергей Жульков. А ведь он ранее имел опыт выступлений на больших аренах в составе молодежной сборной России. Центровой «Челбаскета» за 23 минуты на площадке набрал 0 очков, сделал лишь 3 подбора (к примеру, у Малышева — 9, у «малыша» Кольцова — 5), а все его 5 бросков не достигли цели.

Мяч не летит, отскок не в нашу пользу

Ужасный процент попадания с игры — главная причина поражения «Челбаскета». В игре челябинцы реализовали 23 попытки из 68 — это 33,8%! Катастрофический показатель, повлиявший на результат. Немногим лучше эти цифры у «БАРС-РГЭУ» — 45,3% (24 из 53). Но у ростовчан хотя бы летели «трешки» — 40,9% (9 из 22), у челябинцев — решительно ничего. Шутка ли, главный снайпер команды Никита Перцев впервые отметился точным дальним выстрелом только в третьем периоде. В итоге у него лишь 20% попадания (2 из 10) из-за 6-метровой дуги.

Почему у ребят не пошел бросок, сказать трудно и вряд ли возможно. Конечно, мог повлиять психологический груз и давление трибун. Но мне кажется, корень неудач в этом аспекте игры нужно искать в другом. В большинстве случаев челябинцы наносили неподготовленные броски, что и отразилось на общей статистике.

Разумеется, бросать из неудобных дистанций приходилось не от хорошей жизни. Соперники вынуждали это делать, грамотно и четко сыграв позиционно в обороне. Даже по периметру трехочковой линии южане оказывали давление, активно прессинговали своих оппонентов. И не виноват тот же Перцев (ну или лишь отчасти), что у него мячи не летели в кольцо. В атаке «Челбаскет» не преуспел, не смог доводить розыгрыши мяча до логического завершения. Разыгрывающим игрокам (Кольцов, Грабарев, Бубнов) не получалось выводить партнеров по команде на удобные позиции для броска. Почему так произошло — судить не мне, я не баскетбольный специалист, а человек, интересующийся этим видом спорта.

И, наконец, главное. Честно скажу: даже сейчас задаюсь этим вопросом и не нахожу ему объяснения. По непонятным причинам «Челбаскет» вчистую проиграл игру под щитом. И это при том, что превосходил соперников в росте, активно задействовал на протяжении всего матча трех «больших» игроков. Самое странное, что челябинцы даже уступили на подборах на своем щите — большая редкость современного баскетбола (13 против 15). Для сравнения: у ростовчан 28 подборов под своим щитом, у челябинцев — 16 под чужим.

Итог по подборам: 29 vs 43. То есть можете себе представить, сколько мячей мы потеряли в этом аспекте игры. А ведь это потенциальные результативные атаки. В конечном счете их и не хватило для того, чтобы склонить чашу весов в свою пользу.

Баскетбол. Чемпионат России. Высшая лига. «Финал четырех». Матч за 1-е место.

«Челбаскет» (Челябинск) — «БАРС-РГЭУ» (Ростов-на-Дону) — 67:72 (13:18, 17:20, 25:21, 12:13)

«Челбаскет»: Кольцов (21), Перцев (15), Малышев (11), Грабарев (8), Бубнов (4), Якунин (4), Епанов (4), Жульков.

«БАРС-РГЭУ»: Голяхов (26), Маринин (15), Лидяев (13), Бугаенко (7), Флис (6), Гусак (4), Матвеев (1).

Вместо эпилога

Все сказанное выше — лишь попытка сделать небольшой анализ произошедшего. Тем более что по горячим следам делать какие-то выводы очень сложно даже эксперту. Надо быть не только в команде, работать с ней, но и знать элементарные тактические наработки и комбинации в баскетболе. Только в таком случае субъективное мнение может быть близко к объективному. В данном случае автор строк попытался сделать несколько умозаключений из увиденного, опираясь на статистику по итогам матча.

Ну а самый главный вывод могли сделать вы, уважаемые любители баскетбола и болельщики. Вы увидели то, к чему мы можем и должны стремиться — к полным трибунам на арене, игре сильных и равных команд. Челябинск увидел то, каким может быть большой баскетбол. И это все гораздо важней результата финального матча.

Говорят, игра забудется — результат останется. Такое утверждение применимо ко всем командным видам спорта. Но не в этом случае. «Челбаскет» еще возьмет свое (в этом можно не сомневаться!), а тот праздник, который команда подарила болельщикам в этом сезоне, в том числе благодаря «Финалу четырех», останется в памяти надолго.

Челябинцы проиграли, но остались чемпионами наших сердец. И пусть ребята стали лишь серебряными призерами, они заслужили похвалы в свой адрес за яркий и интересный сезон. Спасибо им и всему штабу клуба за непередаваемые эмоции. Уверен, что эта неудача в одном отдельно взятом матче сделает клуб только сильней.