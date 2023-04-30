«Челбаскет» уступил в решающем матче «Финала четырех» Высшей лиги

Челябинский клуб уступил «БАРС-РГЭУ» из Ростова и стал серебряным призером турнира

В Челябинске завершился «Финал четырех» Высшей лиги чемпионата России по баскетболу. В решающем матче «Челбаскет» в равном поединке уступил «БАРС-РГЭУ» из Ростова-на-Дону со счетом 67:72. Челябинский клуб не смог завоевать титул чемпиона Высшей лиги, став серебряным призером турнира, передает корреспондент ИА «Первое областное».

Накануне обе команды выиграли свои полуфинальные поединки. «Челбаскет» не без проблем прошел тобольский «Нефтехимик» (80:70), а ростовчане сломили сопротивление команды «Южный слон» из Ставрополя (83:75). Их очный поединок должен был подвести итоги долгого баскетбольного марафона.

Переполненные трибуны дворца спорта «Юность» помогли хозяевам площадки выйти вперед в дебюте матча. Но ненадолго. Череда неточных попаданий — и уже «Челбаскет» вынужден был оказаться в роли догоняющих.

Долгое время ростовчане вели в счете, лишь к третьему отрезку игры челябинцам удалось наконец выровнять положение. Увы, в четвертом периоде «БАРС-РГЭУ» сыграл надежнее и хладнокровнее. 67:72 — итоговая победа гостей. «Челбаскет», считавшийся главным фаворитом в борьбе за золото турнира, стал обладателем серебряных медалей.

Баскетбол. Чемпионат России. Высшая лига. «Финал четырех». Матч за 1-е место.

«Челбаскет» (Челябинск) — «БАРС-РГЭУ» (Ростов-на-Дону) — 67:72 (13:18, 17:20, 25:21, 12:13)

«Челбаскет»: Кольцов (21), Перцев (15), Малышев (11), Грабарев (8), Бубнов (4), Якунин (4), Епанов (4), Жульков.

«БАРС-РГЭУ»: Голяхов (26), Маринин (15), Лидяев (13), Бугаенко (7), Флис (6), Гусак (4), Матвеев (1).

«Поздравляю «Челбаскет» с серебром баскетбольной Высшей лиги! Чуть-чуть не хватило в финале, но ребята бились. Спасибо команде за яркую игру и положительные эмоции на протяжении всего сезона. И болельщикам — за неизменно полные трибуны и поддержку любимой команды. Уверен, что у клуба большое будущее. „Финал четырех“ в Челябинске прошел на очень высоком уровне. Получился большой спортивный праздник. Благодарю всех, кто его готовил и принимал участие!» — поздравил команду с завоеванием медалей губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Отметим, что бронзовые медали чемпионата Высшей лиги сезона-2022/2023 завоевал тобольский «Нефтехимик». В утешительном финале он победил со счетом 88:84 команду «Южный слон» из Ставрополя.