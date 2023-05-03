Баскетболисты «Челбаскета» поддержали съемки фильма об Уральском танковом корпусе

Спортсмены записали эмоциональный ролик и оказали финансовую поддержку съемочной группе

Игроки челябинского баскетбольного клуба «Челбаскет» поддержали съемки фильма об Уральском добровольческом танковом корпусе, сформированном 80 лет назад в борьбе с врагом в годы Великой Отечественной войны. Спортсмены записали эмоциональный видеоролик и перечислили съемочной группе свой взнос в поддержку проекта, сообщает пресс-служба БК «Челбаскет».

«Мы, „Челбаскет“, рады были помочь съемкам народного фильма про героев Танкограда. Мы играем в Челябинске, для жителей города, а значит должны их радовать не только спортивными победами, но и оказывать почтение символам южноуральской столицы, проявлять внимание и заботу ее памятным страницам», — заявил центровой команды «Челбаскет» Андрей Малышев.





Напомним, 80 лет назад, 9 мая 1943 года, сформированный из жителей Челябинской, Пермской и Свердловской областей Уральский добровольческий танковый корпус прошел торжественным маршем по улице Кирова и отправился на передовую. Впереди у бойцов были страшные сражения на Курской дуге и другие многочисленные бои, принесшие добровольцам великую славу. Бойцы корпуса получили у немцев неофициальное прозвище Schwarzmesser Panzer—Division, или «Дивизия Черных ножей», из-за характерной детали экипировки — танкового ножа в черных ножнах.

«История корпуса — это история блестящих челябинских побед, поэтому логичным было обратиться за поддержкой к тем, кто сегодня добывает для нашего города победы — баскетбольной команде „Челбаскет“. Я рада, что среди таких крутых парней мы нашли полное взаимопонимание, с такой „высокой“ поддержкой наш проект точно состоится», — отметила режиссер фильма Арина Видергольд.

В записанном видеоролике приняли участие четыре игрока «Челбаскета» — Никита Перцев, Кирилл Епанов, Сергей Жульков и Андрей Малышев. Отметим, что челябинский клуб на 80% состоит из местных воспитанников. Накануне «Челбаскет» завершил сезон, завоевав серебряные медали Высшей лиги чемпионата России. Наш корреспондент побывал на «Финале четырех» в Челябинске, поблагодарил команду за успешно проведенный сезон и выразил мнение, почему она уступила в решающем матче за чемпионство.