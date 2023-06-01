Клуб «Челбаскет» возглавил экс‑игрок челябинской команды «Динамо-Теплострой»

Евгений Горев будет готовить южноуральцев к дебюту в Суперлиге

В штабе баскетбольного клуба «Челбаскет» определились с тренерским штабом, который будет готовить команду к дебюту в Суперлиге-2023/24. Руководить процессом будет экс-игрок челябинского «Динамо-Теплострой» Евгений Горев. Продолжат работать с командой Алексей Миронов и его помощник Владимир Емельянов. Информацию об изменениях в тренерском штабе подтвердили в пресс-службе БК «Челбаскет».

Сегодня, 1 июня, руководство БК «Челбаскет» подписало контракт с Евгением Горевым — воспитанником новосибирского баскетбола. Большую часть карьеры он провел у себя на родине, выступая в Суперлиге чемпионата страны. На протяжении трех сезонов выступал также за челябинский клуб «Динамо-Теплострой».

По завершении игровой карьеры Евгений Горев стал ассистентом главного тренера БК «Алтай-Баскет» из Барнаула. Работал также в «Иркуте» (Иркутск).

«Это грамотный специалист с большим опытом, который добился результатов и как игрок, и как тренер. Работал в командах Суперлиги. Мы очень надеемся на то, что работа с таким тренером выведет команды системы „Челбаскет“ на новый игровой уровень», — считает спортивный директор БК «Челбаскет» Максим Перцев.

В штабе челябинского клуба полагают, что свежие знания и личностные качества помогут Евгению Гореву эффективно проявить себя в качестве главного тренера «Челбаскета». При этом важно то, что специалист хорошо знаком с Суперлигой и как игрок, и как тренер.

Досье

Евгений Васильевич Горев

Дата рождения: 02.12.1982



Место рождения: Новосибирск

Звание: мастер спорта

Рост: 193 см; вес: 90 кг

Карьера игрока:

2000—2004 — «Локомотив-2» (Новосибирск), Высшая лига

2004—2005 — «Сибирьтелеком-Локомотив» (Новосибирск), Суперлига А

2005—2006 — «НБА-Телма» (Нижний Новгород), Высшая лига

2006—2007 — «Сибирьтелеком-Локомотив» (Новосибирск), Суперлига А

2007—2010 — «Динамо-Теплострой» (Челябинск), Суперлига Б

2010—2011 — «Тобол» (Костанай, Казахстан)

2011—2012 — «Новосибирск» (Новосибирск), Высшая лига

2012—2017 — «АлтайБаскет» (Барнаул), Суперлига

«Решение принять предложение „Челбаскета“ легким я не назову. С одной стороны, город не чужой для меня, я провел здесь три года своей карьеры и жизни. С другой стороны, у меня уже имелась договоренность с другим клубом. Динамическое развитие „Челбаскета“ стало главным аргументом в принятии моего решения. Челябинский клуб всегда формировал вокруг баскетбола социальную и идеологическую среду, и моей задачей будет учесть их для развития всей системы», — цитирует слова Евгения Горева пресс-служба БК «Челбаскет».

Отметим, что в сезоне-2022/23 клуб «Челбаскет» стал серебряным призером чемпионата Высшей лиги. На совещании руководства РФБ при обсуждении структуры и системы проведения соревнований чемпионата России в сезоне-2023/24 было принято решение о допуске челябинского клуба в Суперлигу.