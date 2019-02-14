Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.68 -0.03 74.39 +0.24
Челябинск
сейчас
 
-11 °C
завтра
 
-11 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ В копейской больнице, где умерло трое детей, продлили проверку

В копейской больнице, где умерло трое детей, продлили проверку

Об этом заявил глава Росздравнадзора.
сегодня в 12:34
  |  Спорт

Проверка копейской больницы, где менее чем за два месяца скончалось трое детей, продлена еще на 20 дней. Об этом заявил глава Росздравнадзора Михаил Мурашко. У специалистов уже возникли вопросы по лицензионным требованиям, кроме того, потребуется дополнительная экспертиза.

Ещё не завершилась проверка, она будет продлена на 20 дней. То есть у неё срок окончания 15 февраля, плюс 20 дней. Экспертиза историй болезни пациентов проходит в настоящее время. — заявил Мурашко на форуме «Здоровое общество».

Напомним, 20 декабря, в больнице Копейска скончался 5-летний мальчик, 24 января — 9-летняя девочка, а спустя 5 дней умер 13-летний мальчик. Министерство здравоохранения Челябинской области и региональный Следственный комитет начали проверку по факту смерти девочки, также было возбуждено уголовное дело по факту смерти 13-летнего мальчика.

Общество
Власти Копейска готовят технику для тушения подземных пожаров
сегодня в 17:47
Власти Копейска готовят технику для тушения подземных пожаров
Общество
Копейские врачи повторили правила оказания экстренной помощи новорожденным
11.02.2019
Копейские врачи повторили правила оказания экстренной помощи новорожденным
Общество
Азы реанимационной помощи отработали копейские медработники
06.02.2019
Азы реанимационной помощи отработали копейские медработники
Политика
Новым заместителем главы Копейска стал Андрей Фалейчик
05.02.2019
Новым заместителем главы Копейска стал Андрей Фалейчик
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
Руководство бастующего в Усть-Катаве завода объяснило, почему коллектив предприятия не вышел на работу
сегодня в 19:26
Руководство бастующего в Усть-Катаве завода объяснило, почему коллектив предприятия не вышел на работу
Общество
У челябинских экстремалов появится «новый дом»
сегодня в 19:00
У челябинских экстремалов появится «новый дом»
Происшествия
Столкновение легковушки и двух грузовиков на М-5 парализовало движение
сегодня в 18:20
Столкновение легковушки и двух грузовиков на М-5 парализовало движение
Культура
Премьерой спектакля отметили челябинцы Валентинов день
сегодня в 18:05
Премьерой спектакля отметили челябинцы Валентинов день
Общество
Власти Копейска готовят технику для тушения подземных пожаров
сегодня в 17:47
Власти Копейска готовят технику для тушения подземных пожаров
Общество
331 южноуралец сдал кровь в День всех влюбленных
сегодня в 17:44
331 южноуралец сдал кровь в День всех влюбленных
Политика
Борис Дубровский вошел в тройку самых медийных губернаторов по России
сегодня в 17:41
Борис Дубровский вошел в тройку самых медийных губернаторов по России
Общество
Главы Челябинской и Свердловской области обсудили включение УВСМ в магистральный план
сегодня в 17:11
Главы Челябинской и Свердловской области обсудили включение УВСМ в магистральный план
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Сироткин Н.И. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6