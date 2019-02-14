/ В копейской больнице, где умерло трое детей, продлили проверку

Об этом заявил глава Росздравнадзора.

Проверка копейской больницы, где менее чем за два месяца скончалось трое детей, продлена еще на 20 дней. Об этом заявил глава Росздравнадзора Михаил Мурашко. У специалистов уже возникли вопросы по лицензионным требованиям, кроме того, потребуется дополнительная экспертиза.

Ещё не завершилась проверка, она будет продлена на 20 дней. То есть у неё срок окончания 15 февраля, плюс 20 дней. Экспертиза историй болезни пациентов проходит в настоящее время. — заявил Мурашко на форуме «Здоровое общество».

Напомним, 20 декабря, в больнице Копейска скончался 5-летний мальчик, 24 января — 9-летняя девочка, а спустя 5 дней умер 13-летний мальчик. Министерство здравоохранения Челябинской области и региональный Следственный комитет начали проверку по факту смерти девочки, также было возбуждено уголовное дело по факту смерти 13-летнего мальчика.